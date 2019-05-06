У Лондоні виявили могилу “Людини-слона”

Він помер у віці 27 років із-за ускладнень, викликаних деформацією черепа та тяжкістю голови.

Передбачувана безіменна могила Джозефа Мерріка, більш відомого як Людина-слон, була виявлена через майже 130 років.

У Мерріка була деформація скелета і м’яких тканин, що з одного боку дало привід товариства перетворити його в свого роду шоу, а з іншого – викликало гостре медичне цікавість.

Його скелет зберігався в Королівській лондонській лікарні з моменту його смерті. Але дослідниця Джо Вігор-Мунговин заявила, що виявила місце поховання м’яких тканин Мерріка.

Він помер 11 квітня 1890 року у віці 27 років, задихаючись від тяжкості власної голови, мабуть, після спроби лягти. Його голова була 36 дюймів (91 см), його праве зап’ястя – 12 дюймів (30 см) і один з його пальців – 5 дюймів (13 см) окружності.

Похований був Меррік на кладовищі в східній частині Лондона поруч з могилами жертв Джека-різника, які були вбиті приблизно в той же час.