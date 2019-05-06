Керівник ПС ЗСУ зберігав удома секретні документи і російську ощадкнижку з 2 млн

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно першого заступника начальника штабу командування Повітряних сил Збройних сил Олександра Астахова і вилучили у нього секретні військові документи і ощадкнижку з 2 млн рублів. Про це йдеться в матеріалах суду.

Зазначено, що Військова контррозвідка СБУ виявила факт несанкціонованого розповсюдження військовими ПС ЗСУ інформації з обмеженим доступом, яку вони зберігали у своїх комп’ютерах і на носіях такої інформації.

Так, протягом 2014-2016 років посадовими особами Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба розроблявся проект наукового дослідження (дисертації), якій надано гриф обмеження доступу «таємно».

У той же час, у березні 2016 року перший заступник начальника штабу командування Повітряних Сил полковник Астахов без дозволу керівника зазначеного Вузу зробив копію електронної версії цього секретного документу на незареєстрований носій інформації, після цього зберіг у своєму ноутбуці, який перебував у нього вдома і був підключений до мережі Інтернет.

Крім цього, 18 квітня 2015 року Астахов несанкціоновано скопіював і зберіг у себе на комп’ютері секретну телеграму від командування Повітряних сил.

У середині квітня за місцем проживання полковника і в його робочому кабінеті провели обшуки, в ході яких правоохоронці виявили ощадну книжку російського Ощадбанку, відкриту 15 лютого 2014 року, на якій лежало 2 млн рублів.

Також за місцем його проживання вилучено секретні документи, зокрема, про застосування авіації в зоні АТО/ООВ, складі угруповання російських військових на Донбасі, складі російської авіації вздовж кордону України і можливості російських Повітряно-космічних сил і Зенітно-ракетних військ.

На робочому місці полковника виявлений секретний документ «Бойовий і кількісний склад Військово-транспортної авіації та Повітряно-десантних військ РФ».

Суд заарештував вилучені документи, ноутбук і планшет Астахова. Ощадкнижку суд відмовився заарештовувати.