Інавгурація Зеленського 19 травня: астролог озвучив прогноз

Якщо інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 19 травня, «його оцінки будуть авантюрними і емоційними».

Про це розповів астролог Олександр Валентинович.

За його словами, «що б не сталося 19 травня, воно буде мати дуже оптимістичні тенденції».

«Коли Місяць іде на Юпітер, особливо у Стрільці, всім здається, що море по коліно і все буде добре. Вона дає віру в майбутнє, багато оптимізму і в якомусь сенсі настрої», — пояснив астролог.

У той же час він зауважив: «Як це відіб’ється на соціальному плані або на результаті, сказати складно».

За словами Олександра Валентиновича, «все, що не буде розпочато в цей день, у контексті ментальності, логіки і розуму, інтелектуальної діяльності, розрахунок результату буде суб’єктивним і підкорятися особистій харизмі людини, на якого робиться ставка. А вибір і оцінки будуть авантюрними і важко передбачуваними. Коли потрібно буде естетично, вміщувати або емоційно оцінити ту чи іншу ситуацію».

Астролог прийшов до висновку про те, що, якщо інавгурація Зеленського буде призначена на 19 травня, «його оцінки будуть авантюрними і емоційними».

«Більше того, людина не буде сприймати їх адекватно. Йому здаватиметься, що все добре, що він все правильно оцінює і правильно приймає рішення, але насправді це будуть судомні рішення в плані етики, естетики та якісної оцінки», — резюмував він.