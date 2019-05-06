У Києві хлопець потрапив під потяг через телефону

У Києві на залізничній станції «Київ-Деміївський» молодий хлопець загинув, переходячи залізничні колії. Про це йдеться в повідомленні Facebook-спільноти Київ Оперативний.

«За інформацією свідків, молодий чоловік проходив шляху і розмовляв по мобільному телефону. Не почув і не помітив потяга, який збив його. На жаль, від отриманих травм хлопець загинув на місці», — йдеться в повідомленні.

У березні в Баришівському районі Київської області потяг смертельно травмував двох пенсіонерів. Трагедія сталася на станції Хмелевик. Електропоїзд сполученням «Київ-Харків» травмував двох місцевих жителів (1940 1934 рік народження). Від отриманих травм вони померли на місці.

Ще один смертельний випадок на залізниці стався поблизу залізничної станції Кожанка (Фастівський район Київської області). Там було виявлено тіло невідомого чоловіка віком 35-40 років. Ймовірно, чоловік переходив залізничну колію у недозволеному місці і був збитий вантажним поїздом. Від отриманих травм невідомий загинув.