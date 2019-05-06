Частина виборців ще буде визначатися, Зеленський їх кандидат чи ні, — Бекешкіна про майбутні результати виборів у ВР

Директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, соціолог Ірина Бекешкіна вважає, що зараз рано говорити про перемогу, або провал партії новообраного президента Володимира Зеленського «Слуга народу» на парламентських виборах, оскільки його виборці ще будуть визначатися, чи відповідає політика глави держави їх поглядам.

Про це вона заявила під час прес-конференції в Києві.

Бекешкіна зазначила, що потрібно враховувати, що на парламентських виборах будуть не дві партії.

«Ми бачимо, що абсолютним лідером цієї виборчої гонки був Володимир Зеленський. Здавалося б, з цього можна зробити висновок, що результати, скажімо, партії «Слуга народу», теж запаморочливими», — сказала соціолог.

З іншого боку, додала вона, потрібно розуміти, що в другому турі на заході країни за Зеленського голосували виборці Гриценко, Смешко і частково виборці Тимошенко, на сході — виборці Бойко.

«Але це різні виборці. Перед першим туром, голосували виборці, власне, його. 30% збиралися голосувати власне за нього. Так от серед них є питання, які ділять Україну: 33% серед його виборців були за членство в НАТО, 30% — проти, і третина — не визначилися. Або, наприклад, ставлення до Росії: 43% — негативне, 40% — позитивне, решта — не визначилися. Або надання статусу автономії так званим «ДНР», «ЛНР» — половина його виборців вважали, що це потрібно робити, половина — що не потрібно і частина не визначилася», — пояснила Бекешкіна.

«Я розумію, чому цей кандидат уникав дебатів, тому що в значній мірі це могло від нього відвернути частину виборців — наш, не наш. А так він «наш» для всіх. А коли почнуться, скажімо, якісь конкретні речі. Наприклад, вони вже почалися. Як будуть вирішувати проблему Донбасу, з ким нам треба дружити в першу чергу: з Росією чи Заходом. Я думаю, що частина виборців таки будуть визначатися, він «наш», не «наш»», — додала соціолог.

Тому, за словами Бекешкіної, зараз рано робити висновки про майбутні результати на парламентських виборах.