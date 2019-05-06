Жительку Вінниччини судитимуть за незаконно отриману субсидію

На Вінниччині судитимуть жительку Теплицького району, яка у період з січня по жовтень 2017 року незаконно отримала житлову субсидію від держави на 9,5 тис. грн, чим спричинила збиток державному бюджету. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

“В серпні 2015 року, жителька Теплицького району звернулась до районного Управління праці та соціального захисту населення, їй надано державну допомогу у вигляді субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. У подальшому жінці перераховано субсидію на опалювальний період 2016-2017 року. Однак, вона, бажаючи отримати таку допомогу від держави й надалі, приховала свій реальний матеріальний стан (в січні 2017 року придбала автомобіль майже за 200 тис. грн). І у період з січня по жовтень 2017 року незаконно отримала житлову субсидію від держави на 9,5 тис. грн, чим спричинила збиток державному бюджету”, — йдеться у повідомленні.

За виявленим фактом зареєстровано кримінальне провадження. Під час досудового розслідування прокурором Теплицького відділу Бершадської місцевої прокуратури погоджено підозру та затверджено обвинувальний акт за ч.1 ст.190 КК України, який вже спрямовано до суду.