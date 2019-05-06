Компанія Apple зняла з виробництва iPhone 6

Компанія Apple припинила випуск декількох моделей смартфонів. Йдеться про п’ять моделей: iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S і iPhone 6S Plus.

Якщо раніше ходили лише чутки про те, що компанія Apple збирається зняти з виробництва iPhone SE і iPhone 6, то на початку травня ці чутки підтвердилися. Китайське джерело, посилаючись на представників ланцюга постачання комплектуючих Apple, пише, що 3 травня компанія припинила випуск старих моделей смартфонів, в число яких і увійшов iPhone 6.

Загалом Apple припинила виробництво відразу п’яти популярних моделей: iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S і iPhone 6S Plus. Всі вони були випущені в період з 2014 по 2016 рік, тому, можна сказати, свою місію вони виконали. Взагалі ж за весь час виробництво було продано понад 250 мільйонів iPhone 6 різних модифікацій — це найбільш продавана лінійка смартфонів Apple. Водночас відзначається, що перш ніж зняти їх з виробництва Apple створила достатній запас запасних частин для ремонту.

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Після припинення виробництва iPhone SE і iPhone 6 серію iPhone для споживачів тепер будуть відкривати iPhone 7 і iPhone 8. Само собою, ці моделі повинні трохи подешевшати, щоб вписатися в цінову нішу, яку раніше займали попередники.

Джерело: ВСВІТІ