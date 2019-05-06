Безталанний контрабандист: На кордоні з Польщею виявлено майже 12 кілограмів бурштину

Незважаючи на щоденні повідомлення про виявлення прикордонними службами контрабандних товарів, деякі особи продовжують надіятися на везіння і облаштовують у власних автівках сховки для перевезення бурштину й інших заборонених до вивозу за кордон товарів.

Як повідомляє видання Zrada.today, Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину.

Сьогодні, близько опівдня, прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, зупинили для перевірки автомобіль «Мерседес».

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Під час спільного огляду транспортного засобу військовослужбовці виявили в конструктивних особливостях автомобіля громадянина України оброблене та необроблене каміння жовто-коричневого кольору. Усього зі сховків авто правоохоронці дістали близько 12 кілограмів каміння.

Бурштин, сума якого уточнюється, вилучено встановленим порядком.

Нагадаємо, що це далеко не перший безталанний контрабандист, який поплатився за намагання вивезти за кордон сонячне каміння.

Джерело: ДПСУ