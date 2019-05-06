Чи відбудеться конкурс “Євробачення – 2019” в Ізраїлі

Організатори та учасники «Євробачення-2019» стурбовані подіями в Ізраїлі, але продовжують працювати в звичайному режимі. Терористичні угруповання в Газі чітко заявили про свій намір не допустити проведення конкурсу, який має початися вже через вісім днів. Жителі спокійних країн просто не вірять в те, що може статися щось серйозне, щоб конкурс були змушені скасувати. Незважаючи на щохвилинні сирени та ракети, що летять до Ізраїлю, зруйновані будинки, загиблих і поранених до Тель-Авіву почали прибувати перші делегації учасників конкурсу.

В день, коли в Тель-Авіві почалася репетиція пісенного конкурсу «Євробачення», ХАМАС і «Ісламський джихад» випустили з сектора Газа сотні ракет в напрямку Ізраїлю.

Декілька днів до початку конкурсу і поки незрозуміло, чи оголосять форс-мажор та чи буде скасований конкурс до його старту.

Чи відбудеться взагалі конкурс? Чи не прозвучить сирена? У цьому розбиралася Zrada.today

Ізраїль двічі привозив Євробачення до Єрусалиму, перемогу в Ізраїль привіз транссексуал Ярон Коен, який переміг в 1998 році під псевдонімом Дана Інтернешнл. І побоювання з приводу зриву терактами і обстрілами існували вже тоді.

Погіршення нинішніх відносин Ізраїлю і Палестини відбулося в травні 2018 року на тлі перенесення президентом США Дональдом Трампом американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїль вважає це місто своєю неподільною столицею, Палестина претендує на східну частину Єрусалима. Підігріло конфлікт підписання Трампом декларації про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

На заходи безпеки під час Євробачення витратять близько 20 мільйонів шекелів, для прикриття Тель-Авіва від можливих ракетних обстрілів. Від проведення Евробачення поставлено репутацію Нетаньяху, за це він готовий заплатити багато аби не зганьбитися скасуванням конкурсу. Євробачення не може проходити під гуркіт «Залізного куполу» над Тель-Авівом, коли телестанції усього світу покажуть тисячі людей, які біжать в різні боки під виття повітряної сирени.

Незважаючи на всі загрози. Тель-Авів гарантує безпеку проведення Євробачення

Аеропорт.

Аеропорт Бен-Гуріон в Тель-Авіві – еталон безпеки. Польоти на ізраїльських літаках супроводжує озброєна охорона. Кабіни пілотів захищені куленепробивним дверима. На всі літаки Ізраїлю встановлено антиракетне обладнання. Збити з землі їх так само не вдасться. Щоб потрапити на територію аеропорту, доведеться пройти багатоступеневу систему перевірки. Крім зупинки та огляду автомобілів ще за кілька кілометрів до його території, з водієм і пасажирами розмовляють психологи, спецслужби перевіряють паспорти. На парковці – камери. На вході в будівлю – металодетектори.

В аеропорту працюють співробітники охорони, поліція, солдати армії ЦАХАЛ, не тільки у формі, а й у цивільному одязі, навчені визначати терориста по мінімальній кількості ознак. Перед реєстрацією на рейс необхідно пройти психологічний тест і відповісти на купу запитань: про особисте життя, про знайомства, про багаж та ручну поклажу, про те, хто збирав валізу, чим ви будете займаматися в Ізраїлі, куди летите і т.д. Бесіда може бути дуже довгою та виснажливою. Валізи, перш ніж потрапити на борт літака, так само ретельно перевіряються на наявність вибухових хімічних речовин.

«Командування тилом»

«Командування тилом» – це військове відомство покликане оперативно захищати людей від бомбардувань ззовні, терактів всередині країни. Також вони регулярно проводять навчання, перевіряючи роботу сирен, аварійно-рятувальних та медичних служб, інсценують масову евакуацію.

Комплекти захисту від хімічної атаки в Ізраїлі випускають навіть для тварин. Протигаз для домашніх улюбленців – це контейнер з системою фільтрації та вентиляції, як для немовлят.

У кожній квартирі є бронекімната, де можна сховатися в разі небезпеки. Для власників iphone випущені спеціальні додатки, що повідомляють про прогнозовані місця і час нанесення повітряних ударів під час конфліктів. Глухих повідомляють спеціальними SMS.

Охорона в громадських місцях

На вході в будь-який супермаркет, магазин, кафе люди можуть пройти тільки крізь «рамку». Їх перевіряють металошукачем і оглядають речі. Особистий огляд – буденна справа в будь-якому громадському місці Ізраїлю. Це все заради захисту від нападів і терактів. Бездоганна охорона в банках, готелях, місцях відпочинку, торговельних і розважальних центрах. Вона обов’язково озброєна та проходить спеціальне навчання або службу в бойових армійських підрозділах. Співробітники охорони завжди напоготові і готові знешкодити злочинця.

Місця з великою кількістю туристів, пам’ятки, святині, храми в Ізраїлі патрулює туристична поліція. Біля входів у всі готелі озброєна охорона. В Ізраїлі на вулиці немає сміттєвих баків – щоб виключити можливість терактів.

Безпека в транспорті

На вокзалах і автостанціях ретельно працюють озброєні служби безпеки. Випадки терактів і нападів на людей в громадському транспорті Ізраїлю бували не раз. Тому охорону в автобусах вирішено було посилити. Людей спеціально навчають розпізнавати потенційних терористів, тонко відрізняти нюанси поведінки людини, яка входить в автобус, помічаючи будь-яку потенційну небезпеку і миттєво на неї реагуючи. Оцінка людини відбувається не тільки візуально, але і під час розмови. Входячи в автобус, потрібно відповісти на питання охорони, яка тим часом визначає можливість загрози. В автобусах Ізраїлю є спеціальні пристрої, що вистежують вибухівку і не пускають терористів. Бічні стекла транспорту, що перетинає кордони, куленепробивні.

ПРО «Залізний купол»

Цей комплекс – один з трьох елементів багаторівневої системи протиракетної і протиповітряної оборони країни. Система здатна одночасно виявляти кілька ракет, працювати без збоїв в будь-яких погодних умовах і забезпечувати дуже високий рівень захисту. Випробування комплексу в реальних бойових умовах показало, що майже 90 відсотків протиракет дійсно потрапляли в ціль.

Після обстрілу з боку радикального крила палестинської організації ХАМАС ситуація в країні дійсно загострилася. 5 травня Ізраїль і палестинська сторона досягли нової угоди про припинення вогню. Перемир’я почало діяти зранку 6 травня, хоча місцеві ЗМІ наголошують, що Ізраїль наразі офіційно не підтвердив цю угоду.

Тим не менше, вночі вже не пролунало жодної сирени. Тобто наразі перемир’я дотримуються.

Ізраїль запевняє, що подія таки відбудеться і пройде безпечно.