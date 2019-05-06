Савик Шустер вернулся в Украину. Первые фото

Журналист и телеведущий Савик Шустер, 6 мая в 17.25, рейсом Рим – Киев вернулся в Украину. Возвращение Шустера, многие связывают с победой Зеленского на выборах президента Украины. Об этом сообщает издание “Страна“.

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Савик Шустер вышел через зал официальных делегаций в терминале “В”.

Напомним, вначале Савика Шустера гоняли по разным телеканалам, после, аннулировали разрешение на работу в Украине, объясняя это предоставлением недостоверных данных в декларации. Каких именно данных, указывать никто не стал. Сам Шустер связал давление властей со своей независимой позицией.

По его мнению всё началось после голосования в студии: «Это все началось, когда мы поставили на голосование народа вопрос: есть ли у президента политическая воля реально преобразовать прокуратуру? 93% сказали «нет». Это тенденция. Не верят, что президент желает преобразовать страну, не только прокуратуру.

Я думаю, тут и все началось.» В защиту телеведущего стал нардеп от РПЛ Олег Ляшко, тогда у себя в Фейсбуке он написал: «Сидить Янукович в Ростові і журиться: “От не знав я, бл…, що так можна. Савіку Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні”.

Фото: Страна