«Фішка» від Зеленського: всіх українців хочуть зобов’язати заповнювати декларації

Команда Володимира Зеленського, як і сам новообраний президент, виступає за обов’язкове загальне декларування всіх українців. При цьому в першій декларації можна буде вказати майно або заощадження, які зараз знаходяться в тіні, сплативши з них 5% податку.

Таке нововведення з одного боку, створить для українців нові зобов’язання, а з іншого – може дозволити поліпшити фінансову грамотність і повернути в економіку ” тіньовий капітал.

Головне:

загальне декларування може торкнутися всіх, крім пенсіонерів і тих, хто отримує гроші від держави;

українцям доведеться розбиратися в податкових деклараціях і стежити за своїми доходами;

нульова декларація може дозволити узаконити тіньовий заробіток, але з іншого боку дозволить поповнити бюджет;

ідея загального декларування обговорюється вже кілька років.

Кожен українець віддає зі своєї зарплати 41,5% податків. Але платить роботодавець, тому більшість навіть не здогадується про те, скільки і кому повинні, розповідає керуючий партнер Baker Tilly Олександр Почкун. Приміром, якщо на руки ви отримуєте 10 тис. грн, то роботодавцю така зарплата обходиться в 14,1 тис. грн. З них 150 грн «підуть» у вигляді військового збору, 1,8 тис. – прибуткового податку та 2,2 тис. – соціальний внесок.

Щоб показати українцям, скільки коштів вони віддають державі, команда новообраного президента Володимира Зеленського пропонує зобов’язати всіх працюючих звітувати перед податківцями.

«Загальне декларування доходів не буде стосуватися пенсіонерів і тих, хто отримує доходи від держави. Загальне декларування – це та фішка, яка дозволить нам підходити по-європейськи до питання. Не тільки вимагати від держави, але й від себе. От ви знаєте, скільки ви в цьому місяці заплатили державі?» – заявив радник Володимира Зеленського Данило Гетманцев.

При цьому, судячи за словами експерта, ситуація, коли роботодавець нараховує і сплачує податки (тобто виступає податковим агентом), залишиться. Кожному працюючому доведеться раз на рік брати в бухгалтерії довідку про свої доходи (з урахуванням премій, бонусів тощо), згадувати про додаткові заробітки (наприклад, банківському депозиті) і самостійно звітувати перед ГФС.

Хто має заповнювати декларацію:

українці, які працюють в приватному секторі.

Хто зможе не заповнювати декларацію:

ті, хто отримує доходи з бюджету (наприклад, пенсіонери).

«У більшості людей відсутній взаємозв’язок між тим, скільки податків вони платять і що можуть отримати від держави. Утримання податку здійснює підприємство, в більшості випадків українці навіть не знають, скільки податків платять. З точки зору виховання культури платників податків, загальне декларування – хороший хід», – пояснює Почкун.

Фінансовий аналітик Єгор Комов додає: щоб подібна реформа запрацювала, доведеться як мінімум створити технічну можливість заповнювати декларацію онлайн в особистому кабінеті і пояснити українцям, навіщо їх «нагородили» нової обов’язком. «Якщо ви будете бачити, що заплатили в бюджет за рік 15 тис. грн, вам, звичайно, буде цікаво, на що ж ці гроші витратили. Не повинно бути відчуття, що є якісь державні гроші. Коли ми зрозуміємо, що бюджет – наші з вами гроші, навчимося рахувати, куди вони витрачаються, зміниться і ставлення. Наприклад, ось ви хочете більшу субсидію. А чи готові ви заплатити більше податків, щоб компенсувати витрати на комунальні послуги? Коли ви будете бачити, як змінюється сума вашого «брудного заробітку», інакше ви будете ставитися до цього», – пояснив Комов.

На даний момент законопроект про загальне декларування команда новообраного президента ще не презентувала. Головні питання, вважають експерти – будуть карати тих українців, які з якоїсь причини не заповнять декларацію або внесуть дані з помилкою, і як це буде відбуватися технічно. OBOZREVATEL направив запит до ГФС з питанням про те, як швидко вони можуть організуватися систему для збору декларацій з усіх працюючих і скільки це займе часу.

Нульова декларація

Більше суперечок викликає пропозиція «пробачити» доходи, отримані у тіньовому секторі. Так звана податкова амністія передбачає, що з будь-яких раніше незадекларованих доходів можна буде заплатити 5% і фактично тим самим легалізувати їх. Гетманцев розповідає: Аргентині в 2016-му за рахунок такого рішення вдалося повернути в країну $117 млрд. Мовляв, Україна може повторити цей успіх.

При цьому прощати тіньові доходи чиновників не будуть, йдеться тільки про бізнес і простих українців. Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко додає: українцям, які живуть від зарплати до зарплати, таке нововведення не допоможе. А ось ті, хто нечесним чином заробив свій капітал, така ідея може сподобається.

«Якщо підприємці роками не платили податки, фактично, здійснюючи злочин, чи можна пробачити і гроші просто так легалізувати? З одного боку, це може дати свій результат, але з іншого – як відокремити дохід, отриманий від злочинної діяльності, від того, що просто «заховано» від податківців?» – міркує Мазуренко.

Податковий експерт Олександр Почкун ідею нульової декларації підтримує. Але при цьому зазначає: це нововведення ні в якому разі не повинно стосуватися держслужбовців. Таке «прощення» буде відбуватися тільки один раз. Вже у другій декларації, якщо витрати не будуть відповідати матеріального стану, в ГФС можуть поцікавитися: де взяли гроші і як це відображено в декларації.

До речі, ідея податкової амністії (вона ж нульова декларація) обговорюється в Україні не перший рік. Ще в часи прем’єрства Арсенія Яценюка в Кабміні обговорювали варіанти її впровадження. Однак прем’єр Володимир Гройсман не став стверджувати пропозиції, які вже були включені в проекти бюджетної резолюції.