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Закинуту станцію метро в Парижі перероблять в бар

06.05.2019

Заклад, який тут відкриється, буде носити ім’я Terminus. Його власники планують задіяти обидві платформи станції: одна буде майданчиком під бар, друга – під ресторан. Також обіцяють креативно використовувати два потяги між платформами. Перших відвідувачів Terminus прийме в 2021 році.

Фото: reinventer.paris

Станція «Круа-Руж» була відкрита в 1923 році, тоді вона стала однією з перших кінцевих станцій десятої лінії метро Парижа. Закрили «Круа-Руж» в 1939-м.

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Фото: reinventer.paris

Всього в Парижі 20 станцій метро, які ніяк не використовуються. Преображення «Круа-Руж» відбудеться в рамках проекту «Переосмислити Париж», який пропонує дати друге життя також тунелю Тюїльрі, колишньої парковці біля Нового мосту та іншим покинутим об’єктам французької столиці.

Фото: reinventer.paris

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», метро Дубая перетвориться в галерею під відкритим небом.

За матеріалами 34travel.me

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