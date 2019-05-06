Закинуту станцію метро в Парижі перероблять в бар

Заклад, який тут відкриється, буде носити ім’я Terminus. Його власники планують задіяти обидві платформи станції: одна буде майданчиком під бар, друга – під ресторан. Також обіцяють креативно використовувати два потяги між платформами. Перших відвідувачів Terminus прийме в 2021 році.

Станція «Круа-Руж» була відкрита в 1923 році, тоді вона стала однією з перших кінцевих станцій десятої лінії метро Парижа. Закрили «Круа-Руж» в 1939-м.

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Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Всього в Парижі 20 станцій метро, які ніяк не використовуються. Преображення «Круа-Руж» відбудеться в рамках проекту «Переосмислити Париж», який пропонує дати друге життя також тунелю Тюїльрі, колишньої парковці біля Нового мосту та іншим покинутим об’єктам французької столиці.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», метро Дубая перетвориться в галерею під відкритим небом.

За матеріалами 34travel.me

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