Порошенко доручив збільшити на 5 тис. грн виплати військовим на першій лінії ООС

Чинний глава держави Петро Порошенко доручив міністру оборони України Степану Полтораку збільшити виплату грошового утримання військовослужбовцям першої лінії операції Об’єднаних сил на 5 тисяч гривень.

Про це сказав Порошенко на зустрічі з військовослужбовцями ООС 6 травня в Донецькій області.

«Я прийняв рішення, що ми робимо подальше збільшення виплат грошового утримання бійцям підрозділів, які знаходяться на першій лінії Операції об’єднаних сил… Доручаю прийняти рішення (міністру оборони С. Полтараку, — Ред.) про збільшення виплати на 5 тис. грн — до суми 17 тис.», — сказав Порошенко.

Порошенко назвав загальну суму, яку будуть отримувати воїни на передовій: грошове забезпечення мінімум 10 300-10 400 грн, нинішні 12 тисяч і майбутня доплата 5 тисяч.

«Ми виходимо на суму, що перевищує 27 тисяч гривень на кожного військовослужбовця. Як ми підкреслювали, український воїн на першій лінії буде отримувати майже 1000 гривень в день і більше 1000 доларів в місяць», — зазначив президент.

Як повідомлялося, на початку березня 2019 року Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат до грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ, що знаходяться в зоні проведення ООС. Такі виплати почалися з 1 квітня.

Зокрема, військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії зіткнення, отримали доплату 2000 грн (загальна сума — 12 тис. грн); на другій лінії зіткнення доплата становила 1000 грн (загальна сума дорівнює 5500 грн).