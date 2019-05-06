Митрополит Епіфаній: Юрій Переможець надихає воїнів України захищати рідну землю від агресора

6 травня 2019 року Православна Церква вшановує пам’ять святого великомученика Юрія Переможця. Напередодні торжества у Свято-Георгіївському соборі Видубицького монастиря Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив Всенічне бдіння з Літією.

У сам день храмового свята Предстоятель Православної Церкви України звершив Божественну літургію в соборі святого Юрія Переможця. Під час богослужіння Його Блаженству співслужили всечесна братія обителі та запрошене духовенство столиці та Київської єпархії.

За богослужінням насельники Видубицького монастиря ігумен Миколай (Коваль) та ігумен Михаїл (Кузьменко) за ревне служіння Церкві були удостоєні чергових священичих нагород – право носіння хреста з прикрасами.

Наприкінці літургії Митрополит Епіфаній звернувся до пастви з першосвятительським словом. У своїй проповіді Блаженнійший привітав парафіян з храмовим святом одного із найдавніших монастирів України та розкрив значення подвигу святого Юрія Переможця.

«Ми вшановуємо святих, аби отримувати від них благодатну допомогу і почерпнути щось для себе. Він [Юрій Переможець] був вірним воїном Христовим, який зараз надихає українських воїнів захищати нашу рідну землю, бути непохитними, відстоювати правду, йти шляхом, який приведе усіх нас до повної перемоги. Ми віримо, бо Господь нам допомагає, сприяє, надихає нас. Великомученик Юрій є зразком для кожного із нас», – наголосив Митрополит.

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Предстоятель також подякував всім благодійникам, які допомагають відродженню древнього Видубицького чоловічого монастиря й відзначив їх Благословенними Грамотами. «Протягом десятиліття, протягом останніх років ми спільно, поступово, крок за кроком, цеглинку за цеглинкою відбудовуємо нашу древню святиню. Завдяки добрим людям, які жертвують, які допомагають і не тільки фінансово, але інколи просто добрим словом, на наших очах цей монастир відроджується і є таким красивим і ошатним», – додав Блаженнійший.

Урочисте богослужіння завершилось многоліттям, після якого Предстоятель благословив вірян, які брали участь у богослужінні.

Піснеспіви під час літургії виконував церковний хор “Видубичі” під керівництвом регента Володимира Віняра.

фото – Андрій Сидор

Джерело: Київська Митрополія Української Православної Церкви (ПЦУ)