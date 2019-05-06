На Луганщині окупанти обстріляли з важких мінометів позиції ЗСУ

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Бойовики російсько-окупаційних формувань посилили обстріли позицій Збройних сил України в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Станом на 18:00 понеділка, 6 травня, противник вісім разів порушив режим припинення вогню, задіявши важкі міномети, бойові машини піхоти і піхотне озброєння. Бійці ЗСУ відповіли на ворожі обстріли вогне зі штатної зброї. Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає, втрати противника уточнюються, повідомляє прес-центр штабу ООС.

У зоні відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” обстрілів зі 120-мм мінометів і озброєння БМП двічі зазнали українські опорні пункти поблизу Новозванівки. По Троїцькому на Луганщині бойовики також били з мінометів калібру 120 міліметрів.

У зоні відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” противник п’ять разів порушив режим тиші. По Талаківці бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, в районі Талаківки, Мар’їнки, Гранітного і Лебединського були зафіксовані провокації із застосуванням великокаліберних кулеметів.

“На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь… Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, – відзначили в штабі.

Як повідомлялося, 18 і 24 квітня російська сторона в Тристоронній контактній групі двічі відмовилася погоджувати ініційоване Україною чергове “великоднє перемир’я” в зоні бойових дій у Донбасі.

“Великоднє перемир’я” було попередньо погоджено ТКГ, а федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон під час недавніх переговорів з президентом України Петром Порошенко підтримали цю ініціативу.

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7 березня представники Тристоронньої контактної групи в Мінську погодили чергове “весняне перемир’я” з півночі 8 березня – 19-те перемир’я з початку війни в Донбасі. Як і попередні перемир’я, воно у перший же день було порушене бойовиками російсько-окупаційних формувань.

Докладніше про перспективи врегулювання ситуації в Донбасі читайте в матеріалі Юрія Бутусова “Війна в Донбасі: як примусити Путіна до миру” у тижневику “Дзеркало тижня. Україна”.

Джерело: ZN.UA