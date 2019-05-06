“Укртранснафта” повідомила про готовність відновити транзит нафти до ЄС

АТ “Укртранснафта” (УТН) заявило про готовність відновити транзит нафти до Європейського Союзу, повідомила прес-служба компанії.

“Сьогодні, 6 травня 2019 року, через лінію диспетчерської служби акціонерного товариства “Укртранснафта” направлено телеграму про готовність відновити транзит нафти нафтопроводом “Дружба”, – наголошується в повідомленні компанії.

Як повідомлялося, 25 квітня 2019 року о 21:43 “Укртранснафта” вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом “Мозир-Броди” (МН “Дружба”). Раніше, 19 квітня, концерн “Білнафтохім” заявив про різке погіршення якості нафти що надходить нафтопроводом із Росії.

За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті, що надходить нафтопроводом “Гомельтранснафта Дружба” перевищувала “в десятки разів граничні значення за стандартом”. У зв’язку з цим обидва білоруських НПЗ – Мозирський і “Нафтан” – повідомили про загрозу пошкодження обладнання та майже на 50% скоротили обсяги нафтопереробки.

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії через надходження неякісної російської нафти.

“Гомельтранснафта Дружба” 24 квітня зупинило транзит “брудної” російської нафти до Європи після повідомлення оператора польської ділянки “Дружби” PERN про те, що НПЗ у Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками.

Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, який скупчився в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі, було оцінено в 5 млн тонн.

Кондиційна російська нафта нафтопроводом “Дружба” почала надходити на територію Білорусі вдень 2 травня після того, як 30 квітня Білорусь повністю зупинила прокачування нафти для витіснення забрудненої органічними хлоридами нафти з російської та білоруської ділянок нафтопроводу “Дружба”.

Сьогодні, 6 травня, “Білнафтохім” повідомив про надходження “чистої” російської нафти на лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “Мозир” ВАТ “Гомельтранснафта Дружба”.

Джерело – interfax