«Стояв на колінах перед Порошенком»: розкрита правда про те, як Луценко став генпрокурором

Колишній генпрокурор Віктор Шокін розкрив правду про обставини призначення на його місце Юрія Луценка

В інтерв’ю виданню «Країна.юа» Шокін розповів про те, що в свій час Луценко «підсидів» його, і буквально благав Петра Порошенка призначити його на посаду генерального прокурора. Він впевнений в тому, що в майбутньому Луценко ще зрадить свого «приятеля» Порошенко.

«Думаю, що ще зрадить, це був тільки початок. Звичайно можу помилятися, але якщо людина за характером зрадник… Він же мене й підсидів! Я знаю, як він став гепрокурором і як стояв на колінах перед Порошенко в Японії (перед його призначенням на посаду глави ГПУ Луценко разом з президентом відвідав цю країну): «Поставте мене, я буду робити все, що завгодно», — розповів Шокін.

За його словами, сам він нічого такого не обіцяв, а його єдиною умовою була можливість призначення власних кадрів

Шокін також прокоментував заяву Луценка про кримінальному переслідуванні екс-міністра екології Миколи Злочевського, якого підозрюють у зв’язках з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом.

«Луценко рятує себе, він така людина по натурі — кого він тільки не віддав, починаючи з Олександра Мороза? Думаю, він розуміє, що всі кримінальні справи по «Burisma» і Злочевського при ньому закрили незаконно», — підкреслив колишній генпрокурор.