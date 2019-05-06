Журналіста телеканалу «Настоящее время» було поранено у Києві

У Києві ввечері 5 травня зазнав вогнепального поранення Володимир Рунець, кореспондент телеканалу «Настоящее время» (спільного проекту Радіо Свобода та Голосу Америки). Поранення стало наслідком конфлікту з колишнім учасником бойових дій на Донбасі, який відкрив вогонь по відвідувачах кафе.

Володимир Рунець був поранений у ногу. Його відвезли до лікарні та прооперували. Загрози життю журналіста немає, проте потрібні ще дві операції.

За попередніми даними, напад на журналіста не пов’язаний із його професійною діяльністю. Як розповів сам Рунець, стріляв 45-річний колишній доброволець. Після конфлікту через гроші зі своєю колишньою дівчиною, знайомою журналіста, він приїхав в кафе, де вона перебувала разом з Рунцем та іншими знайомими, і став стріляти з гвинтівки в відвідувачів. Журналіст спробував умовити його прибрати зброю, але був сам поранений у стопу.

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Про інших постраждалих повідомлень немає. Нападник утік з місця події, але потім сам здався поліції. Порушено кримінальну справу за статтею про «хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї».

Володимир Рунець – київський журналіст, який має досвід роботи в зоні військового конфлікту на сході України, співпрацює з телеканалом «Настоящее время» з 2017 року.

Джерело: Радіо Свобода