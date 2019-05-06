«Роснефть» і «Лукойл» подали заявки на отримання дозволів на постачання палива в Україну, – ЗМІ

«Роснефть» подала документи, аналогічний процес почав і «Лукойл», – сказав співрозмовник видання.

За даними джерел видання, на сьогодні у російських компаній вже є повне розуміння нової процедури.

У компанії Proton Energy Group S. A., виступає експортером нафтопродуктів «Роснефти» в Україну з 2016 року, сказали, що в рамках процедури надали «Роснефти» всю необхідну документацію.

«Ми надали повний пакет документів, які були запитані у нас «Роснефтью». Ми налаштовані повністю виконати свої зобов’язання перед українськими контрагентами в рамках підписаних терм-контрактів на 2019 рік», – заявили в компанії.

Як повідомлялося, у квітні прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, що розширює заборону на імпорт низки товарів з України та вводить заборону на експорт нафти в Україну, а також обмежує поставки російського вугілля та нафтопродуктів.

Зокрема, встановлено, що постачання в Україну вугілля, бензину, дизпалива, а також скрапленого газу з 1 червня буде здійснюватися виключно на підставі дозволів, які видаються Міністерством економічного розвитку РФ. Раніше цей процес контролювала Федеральна служба експортного та технічного контролю РФ.

У 2018 році з Росії в Україну було поставлено 2,71 млн тонн дизпалива і 502,5 тис. тонн скрапленого газу, що склало відповідно 42% і 29% від балансу ринку.