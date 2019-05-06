Силами АРМА Галантерник намагається захопити все майно Тарпана

Приморський райсуд Одеси в кінці лютого обрав запобіжний захід одеському бізнесменові Руслану Тарпану по справі будівництва Глибоководного випуску”. Однак на все майно Тарпана претендує відомий в Одесі бандит на прізвисько “Лампочка” — Володимир Галантерник.

Про це повідомляє кореспондент Української Служби Інформації.

За інформацією наших джерел близьких до Нацагентства, майно Руслана Тарпана повинно бути передано АРМА, а після – Галантернику через “своїх” людей у відомстві.

Так, АРМА претендує на всю нерухомість, що належать фірмам Тарпана.

Мова йде про десятки квартир, які Тарпан скупив у будинках Руссова і Лібмана, частини полуциркульного будинку на Приморському бульварі, 7 (де знаходиться офіс “Інкор-груп”), готелю “Велика Московська” на вул. Дерибасівській, 29 і ще багатьох об’єктах нерухомості, включаючи особисте майно Тарпана.

Відзначимо, в даний момент багато об’єктів нерухомості Руслана Тарпана перебувають під арештом. В управління АРМА вони можуть перейти тільки після його зняття. Тому бізнесмен зараз бореться за збереження арешту, в тому числі і на свою особисту квартиру, щоб його активи не перейшли під контроль “сірого кардинала” Одеси Володимира Галантерника.

За законом, АРМА не управляє активами самостійно, а передає їх третім особам, які, в середньому, отримують 25% від прибутку. Це стало основою схеми Галантерника по заволодінню чужим майном. За інформацією УСИ, останнім часом він має значний вплив на Нацагентство розшуку та менеджменту активів в Одесі і планує розпродати нерухомість Тарпана за мізерну ціну своїм наближеним.

Володимира Галантерника також відомого на прізвисько “Лампочка” часто називають “смотрящим” за Одесою. Він є вихідцем з кримінальних кланів 90-х і сьогодні в Одесі шляхом рейдерських захоплень і рекету намагається отримати монопольний вплив у місті.