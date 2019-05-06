Твіт Трампа обвалив ринок акцій КНР

Схоже, нещодавно в повній мірі проявилася одна з найбільш негативних рис президента США Дональда Трампа – відсутність витримки. З метою посилення тиску на Китай Трамп опублікував досить грізний твіт.

Так, явно чекаючи чоловіка завершення переговореного процесу щодо укладення нового торгового угоди з КНР, Трамп через свою улюблену соціальну мережу повідомив, що в п’ятницю, 10 травня, мита для Китаю будуть підвищені до 25% на товари загальним обсягом $200 млрд. Крім того, розглядається підвищення мит на товари об’ємом $325 млрд.

У Пекіні вже відреагували на цей грізний твіт, заявивши, що вони неприємно здивовані позицією Білого дому і черговий раунд торговельно-економічних консультацій з США, які повинні були відбутися на цьому тижні у Вашингтоні, швидше за все, будуть скасовані. Мовляв, Пекін не буде вести переговори в атмосфері погроз і залякування.

Що ж, Трампу і справді витримки не вистачає, особливо з таким парламентером як Китай. Але і Китай в даному випадку проявив безпечність, перекормив Трампа «сніданками» і обіцянками. А адже саме Пекін у цьому переговорному процесі не у найкращому становищі – економічні показники 2018-го, стали жертвою торгової війни, тому прямий доказ.

Але що вже говорити про втрати з-за суперечки з Білим домом Пекіна, якщо навіть один лише твіт Трампа створив справжній обвал на ринку акцій КНР.

Так, всього за добу акції китайських компаній обвалилися більш ніж на 5,3% і продовжили падіння, завдавши багатомільярдні збитки. Нафта похитнулася на 2,5%, адже Китай один з найбільших імпортерів «чорного золота». Навіть биткоин здригнувся від твіту Трампа і завагався на позначці $5,6 тис.

Але, як ви розумієте, найцікавіше буде 10 травня, коли черговий виток торгової конфронтації США і Китаю почне вносити корективи не тільки в економіку Піднебесної, але й світову. При цьому фінансові питання будуть густо замішуватися на геополітичні амбіції.