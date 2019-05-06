СБУ арештувала працівника арсеналу ЗСУ, якого Росія завербувала для вчинення диверсії

Співробітники Служби безпеки України затримали працівника арсеналу Міністерства оборони за підозрою в роботі на спецслужб Росії і підготовці диверсії. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно з інформацією, на початку року представники спецслужб РФ завербували працівника одного із арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів.

«Для цього вони використовували методи психологічного впливу та тиску, погрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих теріторіях Донбасу», — повідомили правоохоронці.

Так, працівнику арсеналу, зокрема, були поставлені завдання зі збору та передачі інформації про військовий об’єкт: стан охорони, наявності та переміщення зброї. «Отриману інформацію країна-агресор планувала використати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об’єкті для підриву обороноздатності України», — йдеться у повідомленні. Крім того, за виконання поставлених завдань чоловікові обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії.

Його діяльність куратори супроводжували та координували через мережу Інтернет з території РФ. Нагадаємо, раніше українець, який роками жив у Білорусі, зізнався, що його завербували стежити за учасниками АТО.