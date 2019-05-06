Наслідки будуть фатальними? В НБУ забили тривогу за Приватбанку

Судові рішення про неправомірність націоналізації Приватбанку і нові позови його екс-власників створюють загрози фінансової стабільності і можуть дискредитувати заходи щодо забезпечення стабільності, прозорості та ефективності банківської системи.

Про це сказано в підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Нацбанку України про рівні підсумкової ставки від 24 квітня, опублікованих на сайті центробанку.

«Крім того, в умовах політичної невизначеності актуальним залишається також ризик для збереження незалежності Національного банку, що є фундаментом для посилення довіри бізнесу і населення до рішень щодо монетарної політики та банківського нагляду», – заявили в комітеті.

На їхню думку, ризики можуть мати масштабні наслідки, оскільки погрожують припиненням підтримки з боку міжнародних партнерів і ускладненням доступу до фінансових ресурсів на тлі пікових виплат по державному боргу.

При цьому 8 із 9 членів КПМ заявили, що реалізація таких ризиків є форс-мажором і не входить в базовий макроекономічний сценарій, який передбачає поступове пом’якшення монетарної політики.

«У той же час при збільшенні ймовірності їх реалізації Національний банк повинен буде відповідно реагувати, зокрема монетарними інструментами», – сказано в повідомленні.

Але один член КМП висловлювався проти зниження ставки до 17,5% річних на користь збереження її на рівні 18,0% річних. На його думку, при наявності ризиків для фінансової стабільності починати пом’якшення монетарної політики передчасно.