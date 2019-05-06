Гриценко в питаннях оборони є людиною дуже токсичною, – Чорновіл

А поява Апаршина викликала одним моментом – треба було щось говорити, когось показати в сфері безпеки, переконаний політолог

Таку думку висловив відомий політичний аналітик, а в минулому народний депутат Тарас Чорновіл в ефірі програми “Інформаційний день” на “5 каналі”.

“Анатолій Гриценко в питаннях оборони є людиною дуже токсичною. І для виборців Зеленського, що з одного боку Дніпра, що з другого – так само токсичний. Не думаю, що про його серйозне повернення може бути мова. Ми розуміємо, що він достатньо слабка постать, має багато амбіцій і не більше”, – прокоментував Чорновіл.

Зокрема, політолог пояснив, чому команда Зеленського представила саме Івана Апаршина стосовно питань оборони.

“Поява Апаршина викликала одним моментом – треба було щось говорити, когось показати в сфері безпеки, тому що це ключове завдання для президента, особливо коли мова йде про ситуацію, коли країна у війні. Взяли першого, кого радив Гриценко. Просто в команді Зе немає когось, хто міг хоча би говорити, мав хоч якусь зачіпку до армії. Не впевнений, що з ним продовжуватимуть роботу”, – додав Чорновіл.

Він також наголосив, що до осені в українській армії можуть відбутися великі перестановки “не в силу дій Зеленського, а в силу рішень самих наших військових”.

Джерело: 5 канал