«Ми дуже боялися»: у Зеленського розповіли правду про його двійника

Бізнес-партнер переможця президентських виборів Володимира Зеленського Сергій Шефір розповів про провокації з двійником шоумена.

В інтерв’ю theБабель він прокоментував чутки про те, що повинно було з’явитися відео, де «Квартал» і Зеленський нібито виступають перед нинішнім прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і екс-президентом Віктором Януковичем в лазні.

«Ми дуже боялися цього. Нам навіть показували людини, який вже їде знімати відео з двійником Вови. Говорили, що він буде в лазні перед кимось на колінах. Якби цей ролик викинули в мережу, то не страшно — люди пересвідчились та зрозуміли, що це не Володимир», — зазначив Шефір.

«А якби його показали під час дебатів на великому екрані в поганій якості, то у людей просто був би шок. Ось цього особисто я боявся», — додав він.