Всі сусіди загинули: стало відомо про дивовижний порятунок українки в «Шереметьєво»

В авіакатастрофу літака Sukhoi Superjet 100, що спалахнув 5 травня в аеропорту «Шереметьєво», дивом врятувалася ще одна пасссажирка, яка, найімовірніше, є українкою, – Тетяна Білик.

У Міністерстві закордонних справ України вже почали перевірку інформації медиків про її громадянство, проте офіційних даних поки немає.

За словами лікарів інституті імені Склифософского, куди була доставлена Тетяна разом з двома пілотами і бортпровідницею, її стан оцінюється як важкий.

«Одна важка пацієнтка 50 років з політравмою, з термоингаляционной травмою, тобто, з опіком верхніх дихальних шляхів… Опіки полум’ям не більше 15 відсотків відносно поверхні», – розповіла міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова.Як стало відомо, потерпіла сиділа у дванадцятому ряду фактично в центрі літака. Ті, хто були поруч і далі, числяться в списку загиблих.

Медики відзначають, що Тетяна вижила фактично дивом. Однією з причин порятунку називають те, що крісло жінки було біля проходу, і вона встигла в останній момент покинути літак.