У Зеленського здивувалися, чому саме зараз поміняли командувача ООС

Після завершення виборів чинний гарант країни Петро Порошенко на місце командувача ООС призначив генерал-лейтенанта Олександра Сырского, але незрозуміло, чому саме зараз. Про це заявив радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин.

За словами Апаршина, він добре знає генерал-лейтенанта і вважає його гідним кандидатом на цю відповідальну посаду. У нього є необхідна освіта і колосальний досвід роботи. 13 років тому, коли тільки створювалася Об’єднане оперативне командування, Апаршин особисто пропонував кандидатуру Сырского на дану посаду.

Тим не менш радник Зеленського вважає, що є питання, чому зміна командувача ООС була проведена після завершення виборів гаранта країни і поразки чинного президента Порошенко.

«Чому саме сьогодні, вже після того, як програв вибори – тут є питання. Начебто вибори завершилися. Можна це було зробити раніше», — сказав Апаршин.

Також радник Зеленського додав, що екс-командувач ООС Сергій Наївши зможе зайняти якусь відповідальну посаду, так як він бойовий генерал і вміє воювати.

Нагадаємо, чинний гарант України Петро Порошенко призначив новим командувачем ООС генерал-лейтенанта Олександра Сырского. До цього призначення Олександр Сырский очолював Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.