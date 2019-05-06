У Мережі показали охоронців Мегамаркету, побили активіста С14

У Мережі показали фото охоронців київського Мегамаркету, які побили активіста націоналістичної організації С14 Андрія Медведько.

Як пише Медведько в Facebook, одного з нападників звуть Антон Демедюк, 1989 року народження.

За інформацією Сергія Мазура, другого охоронця звуть Ярослав.

Нагадаємо, інцидент, який переріс у протести націоналістів проти керівництва торгового центру, відбувся 3 травня. За словами постраждалого активіста, охоронці напали на нього після того, як він вирішив з’їсти куплені ним горіхи кешью в супермаркеті ” МегаМаркет на одному з диванів в залі очікування кінотеатру «Батерфляй».