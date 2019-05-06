Є загиблі: в Карпатах вантажівка з туристами з висоти впала у річку

В Івано-Франківській області вантажівка, яка перевозила понад два десятки туристів, перекинулася в річку Чорний Черемош. Рятувальники через кілька годин пошуків знайшли всіх постраждалих. Повідомляється про трьох загиблих, 10 осіб госпіталізовано, одна з них – у вкрай важкому стані.

За попередніми даними ДСНС, в автомобілі перебували 23 пасажири та водій, з них 14 осіб врятувалися самостійно, ще декількох витягнули рятувальники, пише “Інтерфакс-Україна” .

Як повідомили в поліції, водій був у стані алкогольного сп’яніння.

Трагедія сталася в селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся в річку Чорний Черемош із висоти приблизно 40 метрів. Туристи, які перебували у вантажівці, ймовірно є громадянами Білорусі.

“В автомобілі виявила тіла 3 загиблих: чоловіка, який був керівником групи, і двох жінок”, – йдеться в повідомленні, яке поширили на сторінці Івано-Франківського відділення ДСНС у Facebook.

На місце події залучено 45 працівників особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Джерело – obozrevatel