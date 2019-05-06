Позов на екс-адвоката подав до Окружного адмінсуду Києва Янукович

Віктор Янукович звернувся до Окружного адміністративого суду м. Києва з позовом, в якому просить притягнути до дисциплінарної відповідальності його державного адвоката Івана Ангеліна

Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду Києва у Facebook.

В Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов Віктора Януковича до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, третя особа – Іван Ангелін, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним рішення ВКДКА від 29 березня, яким Ангеліну повернули статус адвоката.

Наголошується, що раніше Івана Ангеліна було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за участь у справі Віктора Януковича, а саме – позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

У прес-службі зазначають, що наразі вивчаються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження у справі.

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Нагадаємо, в січні 2019 року завершився суд по справі Віктора Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та веденні агресивної війни. Його засудили заочно до 13 років в’язниці.

24 квітня адвокат колишнього президента України Віталій Сердюк повідомив, що Янукович хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка.

Джерело: Еспресо TV