Киянин ґвалтував 15-річну доньку та 2-річного сина цивільної дружини і погрожував отруїти їх мати

У Києві чоловік розбещував 15-річну доньку та 2-річного сина своєї цивільної дружини, з якою жив разом. У разі відмови дітей підкоряться, він застосовував насильство та погрожував отруїти їх мати.

Одним із вагомих доказів злочинних дій стали результати судово-психологічних експертиз потерпілих. Педофіла засудили на 15 років позбавлення волі, – повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Чоловік, який проживав у цивільному шлюбі з жінкою і її двома дітьми. Коли ні про що не підозрюючи мама йшла на роботу, педофіл неодноразово ґвалтував її 15-річну доньку та 2-річного сина.

Якщо діти відмовлялися підкорятися чоловікові, він застосовував до них насильство та погрожував отруїти з мати.

Одним із вагомих доказів цих злочинів стали результати комплексних судово-психологічних експертиз потерпілих. Подільський районний суд Києва підтримав позицію прокурора та визнав чоловіка винним в інкримінованих йому злочинах. Педофіла засудили до максимального покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. До вступу вироку в законну силу суд залишив чоловіка під вартою.