Суддя, який розглядає справу Бузини, заявив про самовідвід

Головуючий суддя у складі суду присяжних, які розглядають обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини, заявив про самовідвід.

Про своє рішення суддя Євген Сидоров повідомив на засіданні 6 травня, – повідомляє УП з посиланням на коментар прес-секретаря прокуратури Києва Надії Максимець.

За словами Сидорова, інформація в ЗМІ про нібито умисному затягуванні розгляду судом даного кримінального провадження не відповідає дійсності. Суддя зазначив, що дане виробництво знаходиться на його розгляді з січня 2018 року, на сьогоднішній день проведено близько 25 судових засідань. “Весь цей час мною, незважаючи на постійний тиск і прояви зневажливого ставлення до мене особисто і моїм колегам з боку окремих учасників процесу, прикладались всі зусилля для забезпечення законності, дотримання прав усіх учасників процесу та оперативності розгляду даного кримінального провадження”, – заявив Сидоров.

“Разом з тим, окремі учасники процесу прийняли всі можливі заходи для дискредитації складу суду в цілому і мене як судді зокрема, а також шляхом зловживання наданими їм процесуальних прав доклали всі зусилля для затягування розгляду кримінального провадження і підриву довіри до мене як до головуючого судді”, – стверджує він. Враховуючи викладене, а також з метою виключити будь-які сумніви у своїй об’єктивності та неупередженості, суддя попросив суд відвести його від участі в розгляді даного кримінального провадження.

Прокурор, потерпіла та її представник заперечували проти задоволення такої заяви. Суд присяжних заява Сидорова про самовідвід задовольнив, а кримінальне провадження направив керівнику апарату Шевченківського райсуду Києва для вирішення питання про формування нового складу суду. Після зміни судді судовий розгляд може початися з початку, з зачитування обвинувального акта прокурором.