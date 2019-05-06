Мосійчук пригрозивши Порошенку тюрмою

Народний депутат, член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук звернувся до директора Державного бюро розслідувань з заявою про злочин чинного президента Петра Порошенка.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, додавши фото заяви. Мосійчук зазначив, що прихильники Порошенка влаштували проти нього інформаційні атаки з метою його дискредитації саме через заяву, яка нещодавно була подана на розгляд ДБР.

“Не дочекаєтесь! Ні ві, ущербні, ні фсбшники – не дочекаєтесь! А все через те, що я звернувся до ДБР з заявою, в якій вимагаю притягти Порошенка до кримінальної відповідальності за організацію мого незаконного арешту та фальсифікацію кримінального провадження восени 2015 року. Тоді за особистою вказівкою Президента Порошенка мене було незаконно арештовано в стінах українського парламенту”, – пише нардеп. Він пояснивши чому чинній президент, на його думку, вжив таких жорстих “заходів” по відношенню до нього.

“Це була помста Петра Порошенка нашій фракції Радикальної партії Олега Ляшка за нашу принципову позицію проти внесення змін до Конституції України в частині особливого статусу для Донбасу!”, – переконаний Мосійчук. Тепер же, вважає депутат, Порошенко має поплатитися за свої злочинні дії. У заяві до ДБР Ігор Мосійчук серед правопорушників окрім чинного голови держави вказує ще й тодішнього Генерального прокурора Віктора Шокіна та Володимира Гройсмана, який у 2015-му році був Головою Верховної Ради України.