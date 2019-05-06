Глава ДБР в Краматорську заробляє в шість разів менше дружини

Директор територіального управління Державного бюро розслідувань в Краматорську Донецької області Артем Матвєєв задекларував 124,5 тис. гривень доходів, отриманих в 2018 році, його дружина – 616 945 гривень доходів і безкоштовне користування автомобілем Lexus RX 350. Про це йде мова в єдиному реєстрі декларацій.

Всі доходи подружжя силовика Юлії Матвєєвої – зарплата в територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Донецькій області.

Матвєєв володіє автомобілем Toyota Land Cruiser Prado (2010), а його дружина з грудня 2018 року безкоштовно користується автомобілем Lexus RX 350 (2012).

У власності директора квартира 75,5 кв. м в Маріуполі Донецької області, де проживають його дружина і дочка, а також він зареєстрований належить громадянам Івану та Вікторії Матвєєвим квартирі 82,42 кв. м в Маріуполі і орендує квартиру 52,2 кв. м в Краматорську.+

Його дружина зареєстрована належить громадянці Ользі Алите квартирі 58,6 кв. м в Маріуполі. Готівкою у директора теруправління 12,5 тис. доларів, у жінки – 10 тис. доларів.