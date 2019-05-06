Нова група прокурорів вивчить матеріали “КурченкоГейт”

Нова група прокурорів і слідчих у кримінальному провадженні — так званому КурченкоГейт — після вивчення всіх томів матеріалів прийме рішення про повідомлення про підозру кого-небудь, якщо для цього будуть відповідні підстави, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“Якщо ви хочете мою оцінку подій, які генерував прокурор Кулик (заступник голови департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик), то я оцінюю це виключно як політичні передвиборні заяви, які не мають нічого спільного з юридичною діяльністю”, — сказав Ю. Луценко журналістам у Києві.

Генпрокурор зазначив, що він неодноразово спілкувався з К. Куликом і говорив про свою позицію. “Якщо є докази, достатні для повідомлення про підозру будь-якому громадянину України, і це в рамках підслідності Генпрокуратури, то це право і обов’язок органів прокуратури. А якщо таких доказів немає, то такі кроки я розцінюю як незаконні”, — сказав він.

На переконання генпрокурора, К. Кулик порушив технологію повідомлення про підозру, за що буде відповідати в дисциплінарному порядку. Крім того, за його словами, необґрунтованою була суть підозри, “тому що старший групи прокурорів пан Єнін (заступник генпрокурора Євген Єнін) так і не отримав жодних доказів злочинної діяльності ряду фігурантів”.

“Я провів декілька нарад з усієї прокурорської групою, і жоден прокурор не підняв руку на пропозицію підписати замість Кулика папери, які ми взяли з Інтернету, тому що підозри в матеріалах справи не було”, — розповів Ю. Луценко.

Він нагадав, що Е. Єнін написав заяву про відставку. “Відповідно, я змушений був реорганізувати департамент і передати всі справи в Головне слідче управління Генпрокуратури і, відповідно, Департамент процесуального нагляду Генпрокуратури. Зараз нова група прокурорів і слідчих віднімає всі 1200 томів, і в разі, якщо там є докази, повідомлять про підозру кого-небудь, у тому числі, ймовірно, і Ложкіна (екс-глави адміністрації президента Бориса Ложкіна), якщо для цього будуть докази, або не оголосить підозру, якщо немає доказів”, — заявив генпрокурор.

При цьому він вказав, що йому добре відомо, що таке політичні переслідування, і він робить все для того, щоб не допускати цього. “У мене є дуже багато персон у парламенті і поза його межами, яких я, м’яко кажучи, не люблю з точки зору різниці політичних і життєвих підходів, але це не означає, що я їх повинен переслідувати”, — підсумував Ю. Луценко.