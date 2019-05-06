НАБУ ЗНАЙШЛО В ТРУХАНОВА НЕЗАДЕКЛАРОВАНОГО МАЙНА НА ПОНАД 51 МЛН ГРН

Детективи НАБУ виявили в Одеського міського голови Геннадія Труханова незадекларованих статків на понад 51 мільйон гривень. Антикорупційне бюро завершило розслідування й 3 травня відкрило матеріали для ознайомлення.

За даними слідства, Труханов у 2015-16 роках не задекларував статки колишньої дружини, з якою на той час усе ще «був пов’язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов’язки».

Таким чином Геннадій Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, дві автівки, частки в низці підприємств і відсотки за вкладами. Загалом до декларації 2015 року посадовець не вніс понад 32 мільйони гривень, до декларації 2016 року — майже 19 мільйонів гривень.

«Незадекларовані статки визначені на підставі експертиз, проведених у межах досудового розслідування», — ідеться в повідомленні НАБУ.

Графіка НАБУ

Детективи НАБУ почали розслідування щодо міського голови Одеси в листопаді 2017 року, а в березні 2019-го йому повідомили про підозру.

Раніше журналісти Слідства.Інфо на основі документів Panama Papers виявили, що Геннадій Труханов мав російський паспорт і російське громадянство. Також журналісти дізналися, що мати міського голови Одеси має дорогу квартиру в Москві, яку Труханов не задекларував. Детективи НАБУ долучили матеріали про московську нерухомість до справи.

Джерело – slidstvo.info