У Туреччині вирішили скасувати результати виборів мера Стамбула, які програв кандидат від партії Ердогана

Центрвиборчком Туреччини скасував результати виборів мера Стамбула, які відбулися 31 березня.

Про це повідомляє агентство Anadolu. Вибори виграв кандидат від опозиції Екрем Имамоглу.

Він випередив свого основного суперника Біналі Йилдирима, кандидата від очолюваної президентом Реджепом Ердоганом Партії справедливості і розвитку, на частки відсотка голосів. 17 квітня Имамоглу офіційно вступив на посаду мера міста.

На засіданні 6 травня ЦВК задовольнив скаргу Партії справедливості і розвитку, в якій стверджувалося, що 40 тисяч з тих, хто голосував не мали права голосу.

Повторні вибори призначені на 23 червня.