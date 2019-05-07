У SuperJet загинув мічман з Севастополя, який летів служити на авіаносець “Адмірал Кузнєцов”

При катастрофі літака в московському аеропорту Шереметьєво загинув мічман з Севастополя Роман Власов з дружиною Мариною Власової.

Роман з дружиною після відпустки в окупованому Севастополі летів до місця служби, на важкий авіаносний крейсер «Адмірал Флоту Радянського Союзу Н. Р. Кузнєцов», в Сєвєроморськ. У ЧВВУ він навчався на четвертому курсі заочного відділення факультету судноводіння та енергетики суден, повідомили ІКС-ТВ у ЧВВУ.

Роман народився 21 червня 1994 року, а Марина — 13 травня 1995 року. Марині днями мало виповнитися 24 роки.

«Ми вчилися з ним з одного школі-інтернат №3. Він був на клас старше. Я не дуже тісно з ним спілкувалася, але він хорошим хлопцем був, чуйним, добрим. Часто були шкільні заходи, багато де брав участь», — розповідає його шкільна подруга Ганна Гудкина.

Друг загиблого називає Романа «доброю душею».

«Ми познайомилися ще в 2012 році, коли надходили в ЧВВМУ ім.П.С. Нахімова. Був відмінником. Закінчив на п’ятірки північ, в місто Сєвєроморськ. Там вже доля наша розійшлася, в тому сенсі що потрапили на різні кораблі. Роман служив на «Адмірала Кузнєцова», а я на «Маршала Устинове», — розповідає друг дитинства Данило.