Шефір розповів, що буде з бізнесом Зеленського

Друг і діловий партнер обраного президента Володимира Зеленського Сергій Шефір розповів, кому дістанеться частка в бізнесі Зеленського.

Шефір повідомив, що Зеленський вийшов з бізнесу. І точно він не пам’ятає, кому його частка дісталася, або йому самому, або його брата Бориса. Але зазначив, що вони обидва ніколи не підведуть і після закінчення каденції повернуть його частина.

Також Шефір зазначив, що Зеленський втратив на час вплив на компанію і право голосу. Але буде отримувати дивіденди від роялті, тому що деякі бренди компанії залишилися на ньому.