«У Росії якщо щось і трапляється – то вже капітально»: експерт вказав на причину жахливої трагедії в «Шереметьєво»

Авіаційний експерт Вадим Лукашевич, коментуючи страшну трагедію в «Шереметьєво»зазначив, що влучення блискавки в літак не призводить до того, що відмовляє вся автоматика і виникає пожежа.

«Служби аеропорту Шереметьєво до такої ситуації, як виникла SSJ-100, не були готові. Сподіваюся, що висновки будуть зроблені, але в Росії ніколи нічому не здивуєшся. Якщо у літака не виходить шасі, він літає, виробляючи паливо для полегшення маси. До такої посадці готується і сам аеропорт – пенят смугу і т. д. якби смуга була запенена у випадку з Sukhoi Superjet 100 – такої пожежі не було б. Але екіпаж запросив посадку, їм відкрили смугу, а вони сіли ось так. Тепер будуть розбиратися, чому так сталося», — каже експерт в інтерв’ю Обозревателю.

Крім цього, Лукашевич підкреслив, що у світі часто відбуваються авіаподії, однак вони ніколи не закінчуються так, як вчора в Російській Федерації. «У Росії якщо щось і трапляється – то вже капітально. Згадаймо Чорнобиль в СРСР – як жухнуло, то на весь світ. Так і тут. У цілому в Росії літає десь 50 SSJ-100. Ще 50 замовлено. Не буду говорити про технічний стан цих літаків, але попадання блискавки не має виводити з ладу обладнання», — сказав він.