До ВР подали проекти про інавгурацію Зеленського

У парламенті зареєстрували два проекти постанови про інавгурацію Володимира Зеленського 19 травня.

У Верховній Раді зареєстровано ще один проект постанови про призначення дати урочистого засідання парламенту, на якому новообраний президент Володимир Зеленський повинен дати присягу українському народу і приступити до виконання своїх повноважень. Відповідна інформація розміщена на сайті ВР.

Відповідно до неї, законодавчий документ вніс на розгляд парламенту позафракційний депутат Віктор Балога. Текст постанови переданий керівництву Верховної Ради, але поки що не опублікований.

Відзначимо, раніше у Верховній Раді вже було зареєстровано проект постанови про інавгурацію новообраного президента Зеленського 19 травня. Його подав на розгляд парламенту позафракційний депутат Сергій Міщенко.

Чим принципово відрізняються ці два документи, поки не зрозуміло.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту в суботу, 4 травня, запропонував дату інавгурації 19 травня.

У відповідь керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович нагадав, що це – День пам’яті жертв політичних репресій, у зв’язку із чим призначення інавгурації на 19 травня назвав недоречним. Пізніше у Зеленського відповіли В’ятровичу на заперечення проти інавгурації 19 травня. Член команди Зеленського нагадав, що минулого року в цей день проводились концерти з нагоди Дня Європи, і ніхто не нагадував про жалобу.

Джерело – korrespondent