«Перестаньте звинувачувати у всьому Україну»: Гозман розгромив росіян з-за трагедії в «Шереметьєво»

Російський опозиційний політик Леонід Гозман у блозі на «Ехо Москви» звернувся до росіян, закликавши їх не шукати в трагедії в «Шереметьєво» «український слід», а також скасувати святкування 9 травня. Крім цього, Гозман заявив, що потрібно відмовитися від використання Sukhoi Superjet.

«Приберіть всяких рогозиных та їхніх синків. Базікати і робити літаки – різні види діяльності. Заткніть ідіотів в телевізорі, які і тут знайшли можливість звинуватити Україну. Це українці, нібито, використовують трагедію, щоб посіяти в нашому суспільстві недовіру до влади. Ніхто більше вас не зробив, щоб влада не довіряли, зневажали її і не вірили жодному її слову», — заявив він. «Скасуйте парад 9 травня. Він і був безглуздим, а зараз став блюзнірським. Зробіть хоч вигляд, що люди вам важливіше безглуздих понтів», — додав Гозман.