Експерт вважає, Зеленський проведе перевірку законності діяльності Порошенко

Політичний експерт Володимир Фесенко вважає, що шоумен, новообраний президент України Володимир Зеленський надійде традиційно для української політики, і одним з перших своїх кроків на посту глави держави зробить рішення про перевірку законності діяльності свого попередника, так як саме таких дій від нього очікують українці.

За словами політолога, першочергово мова ведеться про реакції на гучні розслідування журналістів, які з’явилися в період перед закінченням терміну правління Петра Порошенка.

Він уточнив, що це стосується не тільки ситуації з «Укроборонпромом», але недавнього скандалу щодо зняття санкцій з одного з головних платників податків невизнаного Придністров’я, Молдавського металургійного заводу.

«Санкції були зняті після звернення до українського президента з боку прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа. Тепер за це лист в Молдові йому загрожує кримінальна відповідальність, а парламент вже зажадав повного звіту уряду. Логічно, що якщо кримінальну відповідальність понесе молдавський прем’єр, постане питання і про відповідальність українського президента», — заявив Володимир Фесенко.

Він уточнив, що після скандалу в «Оборонпроме» чинний президент вже відреагував, звільненням всіх, хто брав участь в сумнівних схем з торгівлі озброєнням.

За словами експерта, ймовірно, що в останні дні президентства можна очікувати і повернення до списку санкцій скандального заводу, який є головним фінансовим донором російського анклаву на території Молдови.

«Це знизить ризики для Порошенка. Хоча уникнути їх уже навряд чи можливо», — вважає Володимир Фесенко.