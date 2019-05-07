У Зеленського заперечують зв’язок з мітингом 14 травня під Радою

Команда новообраного президента Володимира Зеленського не має ніякого відношення до запланованого мітингу 14 травня. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що ні команда, ні партія не збирає мітинги чи зустрічі. Всю необхідну інформацію вони публікують на офіційних сторінках.

«Більше того, ми просимо не організовувати такі зустрічі! Адже вони є незаконними і, повторюємо, неофіційними! Тому їх створення і участь тягне за собою відповідальність перед законом!», — йдеться в заяві.

Також команда новообраного гаранта просить не звертати увагу на подібні заяви, адже вони не мають нічого спільного з партією «Слуга народу».