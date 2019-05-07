Майстер творив обвішана бронежилетами, — Порошенко розповів про створення мурала вчительки української мови в прифронтовій Авдіївці

Президент України Петро Порошенко в Авдіївці розповів історію створення мурала вчительки української мови в прифронтовому місті.

У повідомленні зазначається: «Мурал, створений на честь вчительки української мови і літератури з Авдіївки Марії Марченко, назавжди закарбувався в моїй пам’яті.

У 2016 році художники створювали його з ризиком для життя — в бронежилетах, в перервах між обстрілами. Дуже важливо було закінчити цю роботу — зображення вчителя української мови тут, в оновленій Авдіївці. Авдіївці, яка стала чистою, яка зараз надійно забезпечена електроенергією, газом, водою.

Кожен може дізнатися через що пройшла Авдіївка, глянувши на будівлі, на яких видно сліди від куль і снарядів, а іноді не залишилося жодного вікна. Тут, на відстані 900 метрів знаходиться вже всесвітньо відома «Промка». І, на жаль, і зараз ще залітають з «Промки» сюди окремі постріли, тому що «Промка» знаходиться під вогнем російських бойовиків.

Авдіївка — це Україна. Донбас — це Україна. Ми будемо робити все можливе, щоб не просто зупинити російського агресора, а відвоювати кожен клаптик української землі».