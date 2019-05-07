У Раду подали два проекти про інавгурації Зеленського

У Верховній Раді зареєстровано ще один проект постанови про призначення дати урочистого засідання парламенту, на якому новообраний президент Володимир Зеленський повинен дати присягу українському народу і приступити до виконання своїх повноважень.

Відповідна інформація розміщена на сайті ВР.

Згідно їй, вніс на розгляд парламенту законодавчий документ позафракційний депутат Віктор Балога. Текст постанови передано керівництву Верховної Ради, але поки ще не опублікований.

Зазначимо, раніше у Верховній Раді вже зареєстрований проект постанови про інавгурації новообраного президента Зеленського 19 травня. Його подав на розгляд парламенту позафракційний депутат Сергій Міщенко.

Чим принципово відрізняються ці два документи, поки не зрозуміло.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту в суботу, 4 травня, запропонував дату інавгурації 19 травня.

У відповідь керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович нагадав, що це — День пам’яті жертв політичних репресій, у зв’язку з чим, призначення інавгурації на 19 травня назвав недоречним. Пізніше у Зеленського відповіли В’ятровичу на заперечення проти інавгурації 19 травня. Член команди Зеленського нагадав, що в минулому році в цей день проводилися концерти з нагоди Дня Європи, і ніхто не нагадував про жалобу.