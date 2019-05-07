З початку року до місцевих бюджетів надійшло 81,3 млрд гривень – ДФС

У січні-квітні 2019 року за оперативними даними до місцевих бюджетів надійшло 81,3 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 22,6%, або майже на 15 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року, повідомляє Державна фіскальна служба.

У квітні до місцевих бюджетів платниками податків спрямовано 21,4 млрд грн. Порівняно з квітнем минулого року надходження зросли на 28,5%, або на 4,7 млрд грн.

З початку року до зведеного бюджету надійшло 75,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 23,3%, або на 14,3 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Надходження податку на доходи фізичних осіб у квітні склали 20,7 млрд грн. Порівняно з квітнем минулого року ці надходження зросли на 25,5%, або на 4,2 млрд грн.