Центральний офіс контрабанди: дійові особини, схеми та суми

Багатомільярдні злочинні потоки спрямовуються та контролюються групою осіб з числа керівників держорганів та спецслужб під “дахом” нардепа від БПП Олександра Грановського

Blind Trust розкриває секретну злочину схему масштабного контрабандного бізнесу в Україні. Вона функціонує «під дахом» та в інтересах перших осіб держави. Павутина контрабандної мафії обплутує усі сфери – від контрабанди цигарок та тканин, перекачування палива і аж до транзиту кокаїну. А потоки з Росії тут складають “левову частку” оборотів.

Контролюється та координується системна контрабанда з єдиного центру – так званого Офісу. Злочинний синдикат складається з топ-чиновників, пронирливих «рєшал» та діє під опікою довірених осіб керівніцтва країни. Дякуючи власним інсайдам, ми називаємо їхні імена та розкриваємо схеми – розкажемо, як вони “заробляють” мільярди. За отриманими нами даними, збитки держбюджету від роботи Офісу складають біля 28 мільярдів гривень, не враховуючи профіту від постачання наркотиків.

Офіс – мозковий центр контрабанди

Ще з часів президентства Віктора Януковича неформальний орган контролю над ключовими контрабандними потоками у вузьких колах називають Офісом. Із 2016р. “смотрящим” за його роботою є нардеп від БПП Олександр Грановський. Він зумів взяти під контроль та розвинути схему свого попередника “Саші Стоматолога” (О. Януковича). Він переконав та мотивував діючих топ-чиновників, де потрібно посадивши своїх людей та розподілив ролі та долі між усіма учасниками угрупування. Грановський, окрім функцій загального нагляду, забезпечує прикриття фігурантам у судах та найголовніше – добре знає “табличку ділення” (кому “на верх”, коли і скільки віддавати, а що розподіляти між подільниками).

Безпосереднім управляючим Офісом, який від імені Грановського роздає вказівки та контролює надходження коштів від схем, є Сеяр Куршутов. Далі про нього та про інших ключових осіб Офісу по-порядку.

Сеяр Куршутов – кримський татарин, виходець з м. Саки (АР Крим), який до 2014 року мешкав на півострові, володів компанією «Чисте місто плюс», що засвітилася в справі про ухиляння від сплати податків на суму 3,1 млн. грн. До анексії Куршутов був знаним русофілом, часто відвідував РФ – в мережі “ВКонтакте” досі є сторінка Куршутова, де місцем його проживання значитися – “Москва, Росія”, яку він щоправда востаннє відвідував у 2016р. Це не завадило йому швидко перефарбуватися у патріота, виїхати з анексованої території й дива “правицею” Грановського. Скромна офіційна біографія Куршутова свідчить, що він займається консалтингом у питаннях логістики і транспорту, є радником президента Асоціації платників податків України та має власний бізнес, пов’язаність язаний з перевезеннями. Альо насправді це верхівка айсбергу, адже митники й контрабандисти чудово знають Сеяра в іпостасі жорсткого контролера від Офісу. Він ставити плани членам злочинного синдикату, забезпечує “зелені коридори” для товарів, створює проблеми несистемним контрабандистам та вирішує проблеми за визначені гонорари.

Сергій Коваленко є представником Офісу в структурі СБУ. Працює заступником начальником Головного управління по боротьбі з контрабандою (відділу «К»). Призначений на посаду саме за протекцією Грановського. Він “закриває очі” спецслужбам потрібні схеми та, використовуючи службове становище, організовує “наїзди” на підприємців і неугодних чиновників задля злагодженої роботи схем. Саме Коваленко здійснював зачистку енергетичного ринку країни від конкурентів Віктора Медведчука у сфері торгівлі скрапленим газом. А в 2015 році прославився майже комічною історією, коли давши наказ блокувати експорт волоських горіхів з країни, посилаючись на наявність там шкідників.

Володимир Бедриківський – одна з ключових персон у функціонуванні Офісу, яка забезпечує його прикриття з боку Генпрокуратури. Він очолює Департамент нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності ГПУ. Бедриківський користується цілковитою довірою генпрокурора Юрія Луценка, з яким працював ще у МВС. На всю країну він прославився три роки тому, коли ЗМІ виявили, що чиновник записавши на власну матір маєток під Києвом, а його син володіє елітною квартирою в столиці, кількома земельними ділянками та розкішним авто. Чимало майна записано також на дружину, брата та батька чиновника.

Сергій Білан прикриває Офіс в Державній фіскальній службі, де обіймає посаду першого заступника голови. Він розгорнув бурхливу діяльність як керівник податкової міліції, причому, деякі її обшуки супроводжувались таємничим зникненням речових доказів. Найрезонанснішим стало зникнення 37 контрабандних контейнерів тканин з Одеської митниці, які потім виплили на ринку «7 кілометр». Неодноразові спроби багатьох політиків інституціонально покінчити з податковою міліцією не увінчалися успіхом. Орган й надалі працює, діючи, насамперед, в інтересах Офісу.

Віктор Кривіцький наразі є в. о. заступника голови ДФС. Він прийшов туди з посади керівника Волинської митниці, де запустивши успішну схему завезення нерозмитнених авто на євробляхах. За даними журналіста 1+1 Євгенія Плінського, Кривіцький настільки комерціалізував діяльність митниці, що навіть озвучивши прайс на вхід до штату установи. А в серпні 2017 року його затримали за підозрою в отриманні хабара. Щоправда Луцький міськрайонний суд відпустив керівника митниці під особисте зобов’язання, а потім справу закрили. Про діяння Кривіцького на Волині писали і ми в одному з наших попередніх розслідувань. Зараз в Офісі Кривіцький відповідає за злагоджену роботу усіх митниць задіяних у схемах.

Ігор Піковський курує схеми контрабанди енергоресурсів (основна часитна йде з РФ), обіймаючи посаду начальника Енергетичної митниці ДФС. Піковський є близьким другом генпрокурора Юрія Луценка та був його багатолітнім помічником, коли тій працював нардепом. Піковський також засвітився на скандальному весіллі Олександра, сина Луценка. І саме з подання Луценка Піковського включили у виборчий список партії Петра Порошенка (БПП) на виборах до ВР у 2014р. “За квотою екс-міністра внутрішніх справ балотується Ігор Піковський – висуванець так званої “лужниковської групи” російських бізнесменів, до якої входять представник Путіна по зв’язку язкам з організаціями співвітчизників за кордоном Олександр Бабаков та авторитет Михайло Воєводін”, – писала тоді УП.

Свій зв’язок з російською мафією він чітко підтвердив у лютому 2018р. Тоді після перемоги “Нафтогазу” над “Газпромом” в Стокгольмському арбітражі (по газовим контрактам часів прем’єр єрства Ю. Тимошенко) Піковський відверто підіграв інтересам Москви. За поданням керівника Енергетичної митниці ДФС наклала штраф на голову НАК Андрея Коболєва у розмірі 8,3 млрд. грн за порушення митного оформлення газу, що йде з РФ на… окуповану територію Донбасу! По суті, юридично закріпивши претензії “Газпрому” до України щодо несплати за постачання газу на окупований Донбас. Попри прямі ознаки державної зради та відміни судом штрафу Коболєву (у квітні цього року), Піковський продовжує працювати на посаді як в нічому не бувало, даючи профіт Офісу.

Цікаво, що в минулому році Ігор Олександрович ошелешив громадськість, публічно заявивши, що виявляється енергетична митниця не може контролювати законність поставок палива в Україну, а контрабанда, котра фіксується, що не є зоною відповідальності його органу.

Від МВС схеми курує Ігор Купранець, заступник голови Нацполіції України, начальник Департаменту захисту економіки. Конфлікт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з командою Президента додає пікантності ситуації. Адже Купранець увійшов до Офісу прикривати схеми по лінії МВС під час вимушеної дружби груп впливу НФ та БПП. А тепер Аваков настирливо шукає себе у новій владі і на пряму долучився до поразки Порошенка.

Сам Купранець вправно застосовує улюблену практику українських чиновників вести бізнес та переписувати майно на родичів. Через свою дружину він має інтерес у компанії «Портосервіс-Миколаїв», яка надає послуги зі швартування суден. Також він має стосунок до фірми «Альфа Безпека», яка охороняє пропускні пункти в морському торговельному порту того ж таки Миколаєва. Також фірма «Енівей», де співзасновником та контролем є дружина Купранця Наталія, незаконно виготовляє дерев’яна яні пелети в Чорнобильській зоні. А в 2017-му році Ігор Михайлович офіційно отримав від батька у подарунок автомобіль “Lexus” вартістю понад мільйон гривень.

Руслан Фірсов. Його роль у Офісі – надання безпосередніх вказівок митникам щодо оформлення товарів в інтересах угрупування. Сьогодні працює в. о. директора Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС. На цій посаді він вже встиг заробити недобру славу через затягування розмитнення євроблях на Миколаївській митниці, куди з цією метою він надіслав спеціальну перевірку. Причому, водії почали скаржитись на вимагання від них хабарів.

Полюбляє Фірсов гратися в політику. У 2015р. був кандидатом у Київраду від партії “Простих людей Сергія Капліна”. Останній належить до сфер впливу олігарха Сергія Льовочкіна та “рєшателя” від БПП Сергія Березенка. Одночасно, дружина Фірсова Лариса значитися працівником Вишгородського офісу ВО “Батьківщина” і отримує там офіційну зарплату.

Координує роботу “левової частки” операторів ринку контрабанди Віктор Шерман. Як стверджують наші джерела, він в оперативному режимі надає Руслану Фірсову інформацію щодо фірм та осіб, котрим потрібно давати “зелене світло” і включати в схему, а котрих потрібно блокувати на митниці. Також, за даними низки ЗМІ, Шерман відповідає в Офісі за інкасацію “чорної готівки”.

Усі вищезазначені персони складають ядро Офісу. Вони за допомогою державних інструментів, “переконують” великих імпортерів та експортерів, аби ті враховували їхній інтерес. Це стосується, як тих, хто намагається власними силами обходити закон, так і тих, хто прагне працювати “в білу”. Таким чином, Офіс Грановського за останні 3 роки налагодив та взявши під контроль фактично усі крупні контрабандні потоки. Нижче наводимо ключові контрабандні схеми та маршрути.

“Молочно-медові” ріки контрабандистів

Документально підтвердити точній обсяг контрабанди неможливо. Адже саме приховування фактів і збиття каси з потоків є основою діяльності Офісу. Частково оцінювати процеси можна, виходячи з поодиноких “збоїв”, коли в силу обставин ті чи інші товари затримуються: або під тиском міжнародних партнерів або коли власники не дійшли згоди з угрупуванням. Ми ж в оцінюванні обсягів відштовхувалися з інформації наших інсайдів, котрі добре розуміють ціну питання.

Нафтопродукти

Щорічні втрати держбюджету (орієнтовно): 9 000 000 000 грн.

Ключові маршрути:

Нафтопровід: РФ – Білорусь – м. Новоград-Волинський (Житомирська обл)

Залізниця: РФ – Харківська область.

Морем: РФ – Херсонська, Одеська та Миколаївська обл.

Морем: Румунія – Херсонська, Одеська та Миколаївська обл.

Залізниця: Румунія – Чернівецька обл.

Експерти оцінюють обсяги контрабанди дизельного палива та бензину на рівні 30% від загальних обсягів експорту. Бюджет не отримує біля 300 дол. США з кожної необлікованої тоні.

Головним джерелом контрабанди є нафтопровід компанії “ПрикарпатТрансЗахід”, підконтрольний Медведчуку. Ми детально описували, як чинна влада посприяла формування цього бізнесу. Ще в 2015р. Господарський суд Рівненщини повернувши цей нафтопровід дочірній структурі російської “Транснєфті”, а далі спецслужб “зачищали” від конкурентів ринок. Так ось частина нафтопродуктів 60 тис. тонн. (до 20% загального обсягу постачання) йде без митного оформлення. Щоправда, Москва вирішила накласти санкції на постачання нафтопродуктів в Україну з 1 червня, створюючи проблеми українській економіці, намагаючись захистити бізнес-схеми Медвечука шляхом переговорів з новою владою.

Серед інших, люди кума Путіна задіяні і в контрабанді нафтопродуктів морем. Додамо, що морем щомісячно йде до 10 тис. тон продукту з Румунії та 5 тис. тон з Росії. Один з контрабандних потоків йде з РФ через південні порти – Скадовськ, Очаків, Голу Пристань, Нову Каховку. Зокрема, в Очакові журналісти прослідкували зв’язок між танкерами, що завозили контрабандне паливо та компанією Wexler Group, що належить Сергію Белзу, топ-менеджеру Медведчука. Ще до відновлення роботи Офісу, в 2015р., Податкова міліція під керівництвом Сергія Білана навіть затримувала контрабандні вантажі Белза. Про цей випадок та структуру енергетичного бізнесу Медведчука і ключових дійових осіб ми детально писали в одному з попередніх розслідувань.

Через Харківську обл. щомісячно залізницею “в чорну” заходити до 12 тис. тон скрапленого газу. Одночасно, таким же чином з Румунії через Буковину транспортується 1 тис. тон. Бензину, який за документами йде, як газолін. Внаслідок цього бюджет недоотримує 170 дол. США з кожної тоні.

Цигарки

Щорічні втрати держбюджету (орієнтовно): до 8 000 000 000 грн.

Ключові маршрути:

Авто: “ДНР” – підконтрольна частина Донецька обл.

Авто: Львівська та Волинська обл. – Польща;

Авто: Чернівецька обл. – Молдова – Румунія;

Авто: Закарпатська обл. – Словаччина та Угорщина;

Морем: Херсонська обл. – Болгарія

Один з найбільш ласих контрабандних шматків, який контролює Офіс, це нелегальний вивіз цигарок до Євросоюзу. Товар йде, як автотранспортом через Захід України, так і морем. Вантажі ніяк не оформлюються, грузяться на судна, що, нібито, здійснюють каботажне плавання. В нейтральних водах цигарки перевантажують на транспортні засоби іноземних контрагентів. В цілому, обсяг “чорної” контрабанди складає 70 “фур” (у т. ч. 10-12 контейнерів морем). З кожної держава недоотримує 350 тис. дол. США.

Наразі Україна зажила сумної слави лідера за обсягами контрабанди цигарок до ЄС. У 2016 році її частка на чорному ринку складала 12%. Зайвим свідченням зацікавленості перших осіб держави в процвітанні цигаркової контрабанди є тієї факт, що Україна досі не ратифікувала Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами. Він передбачає щільний державний контроль над усім ланцюжком поставок тютюнових виробів.

Війна на Сході країни внесла в контрабандні схеми свої корективи. На території так званої “ДНР” працює фабрика “Хамадей”, яка офіційно належать уродженцям Донецька Валерію Хоменку та Михайлові Ляшку (останній в 2015 році був застрелений в Криму). За даними ЗМІ значна частина контрабанди цигарок, що йдуть до ЄС, виготовляються саме там. Контрабандисти мають своїх людей на КПП, які забезпечують їм «зелений коридор». Звичайно, йде виробництво продукції і на підконтрольній території. Так, журналісти викрили одне з нелегальних виробництв у Жовтих Водах (Дніпропетровщина), яке “кришується” представниками парламентської фракції “Народний фронт”. Ця ж політична сила також причетна до контрабандних потоків, що йдуть через україно-румунський кордон.

Цигарковий бізнес вигідний ще й тим, що з легально випущеної продукції перевезеної контрабандою за кордон у власників фабрик залишаються документи. Потім це використовується у т. з. схемах “скрутки”, коли сигарети фіктивно закуповуються різними фірмами.

Елітні автомобілі

Щорічні втрати держбюджету (орієнтовно): понад 6 500 000 000 грн.

Ключові маршрути:

Авто: Інші держави ЄС – Польща – Волинська обл.

Під контролем Офісу елітні марки авто завозяться з держав ЄС через Польсько-Український кордон у Волинській області. Автомобілі завозяться по документах або під виглядом дешевих транспортних засобів чи запчастин. У середньому йдеться про 2 000 транспортних засобів в місяць. З кожної одиниці для заниження її вартості контрабандисти сплачують Офісу 500-800 дол. США, “заробляючи” біля 30 млн. грн. в місяць. Збитки держави підрахувати не просто, адже ціни автомобілів різняться дуже серйозною, а, відповідно, і недоотримані збори – з 1 авто може йтися і про 10 тис. дол. США. За нашими скромними підрахунками, мова йде про втрати не менше 6,5 млрд. грн. у рік.

Правоохоронні органи у боротьбі з цією схемою зосереджені наразі на інших ділянках українського кордону з ЄС. Прес-служба Державного бюро розслідувань 21 лютого цього року розказала про те, що слідчі ДБР викрили у Львівській обл. схему незаконного ввезення в Україну автомобілів преміум-класу без сплати обов’язкових митних платежів, які потім продавалися за підробленими документами і номерами вузлів та агрегатів.

Товари широкого вжитку

Щорічні втрати держбюджету (орієнтовно): 2 000 000 000 грн.

Ключові маршрути:

Морем + авто: Китай/Афганістан/Туреччина/держави ЄС та ін. – Одеська, Київ обл. або м. Київ.

Авто: Держави ЄС – Волинська, Закарпатська, Львівська обл.

Активно товари завозяться з ЄС автотранспортом через різні пропускні пункти на кордоні на заході України. Від заниження вартості продукції держбюджет недоотримує до 1,5 млн. грн. щомісячно. Окрім цього, “бусами” через Закарпаття поширена “чорна контрабанда”. З кожної такої одиниці транспорту контрабандисти мають за 700 євро, а пропускна здатність – 1 000 “бусиків” щомісячно.

Значна частина продукції йде морем, а місцем розмитнення, окрім Одеської обл., часто є Київська обл. та м. Київ. Держава втрачає біля 4 млн. дол. США щомісячно. Одна зі схем полягає в декларуванні товарів іншого найменування ніж, ті, що знаходяться в контейнерах. Причому, компанії-імпортери є фіктивними і слугують прокладками для розмитнення. Зупинимося трохи на типових прикладах тих, хто не пішов через Офіс. Зокрема, в серпні 2017 року через Одеську митницю дві такі фірми – «Грейс Профі» та «Сан Сіті ЛТД» завезли 26 контейнерів, у документації на які товар був замінений на іншу номенклатуру з більш низькою митною вартістю. Провернути такі сірі схеми неможливо без відома керівніцтва митниці. Інша схема полягає у «викраденні» арештованого митниками контейнерного товару. Подібна ситуація мала місце влітку 2018 року на тій же Одеській митниці. 37 контейнерів, що були під арештом, таємниче зникли, а потім опинилися на ринку «7 кілометр». Один із найбільш прибуткових контрабандних товарів контейнерних схемах – це східні тканини, що йдуть з Туреччини та Афганістану. За даними колишнього керівника митниці Анатолія Макаренка у першому кварталі 2017 року легально ввезено лише 10,7 тис. тон турецької тканин, тоді як за аналогічний період 2014 року – 37,5 тис. тон. Це свідчить про зростання обсягів контрабанди цього товару.

Найстрашніше, що в контейнерних митних схемах замішана… церква. Навесні 2016 року була відкрита кримінальна справа щодо «Патріаршої благодійної місії/місійного товариства/Української православної церкви Київського Патріархату». Про затримку контрабанди браво рапортував тодішній голова Одеської ОДА Міхаел Саакашвілі. Така не запланована “засвітка” досі є серйозною проблемою для Офісу. Адже під поглядом гуманітарної допомоги товарів народного споживання для мешканців Донецької та Луганської областей «ПБМ» ввезені товари комерційного призначення для подальшої реалізації за готівку без сплати податків. Нужденні ніякої гуманітарної допомоги не отримали, а товари опинилися на ринку «7 кілометр». Подібні контрабандні оборудки в Церкві здійснюються у т. ч. через Олександра Петровського (Налекрешвілі), більш відомого у кримінальній тусовці як «Алік Нарік». Нагадаємо, що цей персонаж був удостоєний честі отримувати Томос у складі офіційної делегації поруч з Президентом Порошенком. То ж не дивно, що справу “спустили на гальма”, а організацію ліквідували. Відбулася заміна оператора.

Спирт

Щорічні втрати держбюджету (орієнтовно): 1 300 000 000 грн.

Ключові маршрути:

Авто: Молдова – Чернівецька обл. – Львівська обл. – Польща

В основному спирт, який йде з України до ЄС під контролем Офісу, заходити на нашу територію з Молдови. За оцінками наших інформаторів, збитки держави складають до 50 млн. дол. США щомісячно. Правоохоронці регулярно інформують про припинення дрібної контрабанди спирту. Як-то в каністрах човнами чи за допомогою кустарного “шлангові-трубопроводу”. Крупні ж партії 200-літровими бочками спокійно заходять в Україну через Чернівецьку обл., курсуючи далі до Польщі.

Селітра

Щорічні втрати держбюджету (орієнтовно): 1 200 000 000 грн.

Ключові маршрути:

Залізниця, авто: РФ – Україна та РФ – Білорусь – Україна.

Море: РФ / Єгипет / Іран – Херсонська, Миколаївська та Одеська обл.

Контрабанда селітра особливо цинічна стаття доходів Офісу. Справу в тому, що більшість міндобрива йде з Росії та Ірану, що заборонено санкціями. Якби ввозився легальний продукт, то в держбюджет сплачувалося б 40 дол. США з тоні. А контрабандисти тільки залізницею та автотранспортом ввозять 70 тис. тон в місяць. Задля уникнення санкцій застосовуються такі схеми як:

– за документами ввозитися інший товар, селітра йде на “чорний ринок”;

– селітра ввозитися нелегально на нашу територію після чого маркується, як український продукт;

– ввезення російської селітри під торговими марками інших країн: Туреччини, Білорусі, Казахстану та Узбекистану.

Морем селітра завозитися з тих же РФ, Ірану та Єгипту. Збір за безперешкодне оформлення без сплати антидемпінгового мита складає 10 дол. США з тоні. Йдеться про обсяги: 300 тис. тон. щомісячно протягом грудня – березня.

Селітра – товар стратегічно важливий для нашого сільського господарства й, на шкода, що Україна, попри запроваджені економічні санкції, досі залежна від поставок з Росії: 70% ринку займає російський продукт. Тільки тепер ці поставки йдуть контрабандою як через україно-російський, так і через україно-білоруський кордони. Відповідно, якість товару більше ніхто не гарантує.

Кокаїн

Ключові маршрути:

Морем: Півд. Америка – Одеська обл.

Авто / залізниця: Закарпатська, Львівська та Волинська обл. – держави ЄС.

Морем: Півд. Америка – Одеська обл.

В Україну кокаїн в основному завозитися в бананах з держав Південної Америки. Після морського шляху частина наркотику розповсюджується в Україні, а більшість курсує автотранспортом та залізницею до держав ЄС. Вже на західному кордоні кокаїн маскується різним чином. Головне, що “зелене світло” на це дає Офіс. Вирахувати масштаби ринку вкрай складно, адже йдеться про цілком заборонений продукт.

Нагадаємо лише, що в березні 2019 року в одеському порту Південний була виявлена найбільша за останні 10 років контрабанда партія кокаїну – 257 кг в 5-ти контейнерах з бананами. Це нетиповий випадок для української митниці, адже частіше наркотики вільно проходять митні бар’єр кур’єри.

Одеса – ключовий перевалочний пункт наркоторгівлі. Заборонений порошок йде туди з Південної Америки, Об єднаних Арабських еміратів та з Туреччини. За інформацією ЗМІ, великі партії наркотиків в Одеському порту виявлялися митниками та СБУ лише під тиском іноземних колег. Причому, показові непродумані затримки виконавців лише ламали іноземним правоохоронцям всі плани щодо виявлення всього ланцюжка наркоторгівлі – від продавця до покупця. Проте, враховуючи зацікавленість Офісу в стабільності великого кокаїнового шляху через Україну, в цьому немає нічого дивного.

Блокування змін та плани самовідтворення

Наприкінці минулого року на вимогу Заходу Кабмін пішов на розділення ДФС. Повинні бути створені окремі митна та податкова служби. Запущені конкурси на зайняття посад в нових установах, що руйнує цілісність Офісу, який прагне функціонувати якнайдовше. Адже це щоденно приносити мільйони прибутків членам угрупування. Тому за позовом нардепа від БПП Андрея Антонищака, давнього друга та бізнес-партнера топ-чиновника ДФС Віктора Кривіцького, Окружний адмінсуд Києва призупинив проведення конкурсу.

Без перебільшення, колосальні доходи від злочинних схем та небезпека переслідувань є однією з причин відтягування процесу зміни влади в Україні загалом: кожен день приносити сотні мільйонів та дає можливість “замести більше слідів”. Та, водночас, за нашими даними, Грановський намагається організовувати переговори щодо збереження недоторканості роботи Офісу і за нового Президента із врахуванням інтересів Зе-команди. Тім паче, що наближений до олігарха Ігоря Коломойського нардеп з групи “Відродження” Віталій Хомутинник має свій профіт від роботи Офісу. А саме: через одного з “операторів контрабандного ринку” Володимира Скоробагача, який є одним з найкрупніших імпортерів та експортерів м яса з РФ. У 2014р. депутат облради Скоробагач був підданий “сміттєвій люстрації” у рідному Харкові. А вищезгадана у схемах тютюнова фабрика “Хамадей” з окупованого Донецька контролюється Євгеном Геллером, бізнес-партнером та колегою Хомутинніка по парламенту.

Далі буде…