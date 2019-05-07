«Кальцій не впливає на волосся і шкіру». Супрун розвіяла міфи про вітамінні добавки Бади

Глава Моз Уляна Супрун заявила, що мінеральні добавки — досить поширена практика. Однак необхідно консультуватися з лікарем перед вживанням вітамінних добавок і з обережністю ставиться до Бадів. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Міністр охорони здоров’я перерахувала найбільш популярних мінерали:

Кальцій потрібен не тільки для здоров’я кісток. Він служить сигнальною молекулою клітини, кофактором багатьох ферментів. Рівень кальцію в крові має бути постійним. Ми повинні отримувати близько 1 г кальцію на добу. Краще пити цитрат кальцію, і пити його в декілька прийомів протягом дня дозами не більше 600 мг. Добавки кальцію взаємодіють з іншими ліками, у тому числі з антибіотиками, бисфосфатами і ліками проти гіпертензії. Крім цього, кальцій погіршує засвоєння добавок магнію, цинку і заліза. Втім, добавки кальцію не допоможуть від ламких нігтів і волосся. Нестача кальцію в організмі проявляється як втрата кальцію, а в крові його рівень постійний, тому ні на волосся, ні на шкіру це не може вплинути. Якщо у вас ламкі нігті поряд з низкою інших симптомів — потрісканими губами, задишкою, стомлюваністю або раптовим набором ваги, слід звернутися до лікаря. Це може бути проявом анемії або недостатньої активності щитовидної залози. Ви можете знайти кальцій в молочній сироватці, молоці й кисломолочних продуктах, але не у вершках або сметані, сирі типу пармезан, моцарелла і сулугуні. Також кальцій є у білокачанної, кольоровий і пекінської капусти.

Магній є кофактором майже 80% ферментів в нашому тілі. Він потрібний для утворення нейромедіаторів, а його недолік пов’язують з серцево-судинні хвороби, діабет, остеопороз, гіпертензією, і неврологічними порушеннями. Денна потреба в магнії — 3,6 мг/кг. Більшість добавок пропонує велику дозу. Але справа в тому, що магній має обмеження у засвоєнні. Якщо ви хочете приймати магній, то пийте його невеликими дозами і окремо від кальцію і цинку, поєднуйте з білкової і жирної їжі, цукром і коренеплодами — вони сприяють поглинанню магнію. А висівки, гриби, шпинат, горіхи і високі дози інших мінералів будуть перешкоджати засвоєнню магнію з добавок. Магній міститься в усіх зелених овочах, зелені та крупах. Приміром, еквівалент БАД з магнієм — це перлова або кукурудзяна каша зі шпинатом або пореєм і жменю горіхів і гарбузового насіння.

Цинк необхідний для роботи імунної системи, регуляції активності генів, загоєння ран і роботи мозку. Добавки цинку ефективні в лікуванні тривалої діареї у дітей та її попередження і рекомендовані при кишкових інфекціях. Достатнє споживання цинку може уповільнити пов’язані з віком хронічні хвороби, остеоартрит, остеопороз і дегенерацію сітківки ока. Добавки цинку контролюють рівень глюкози і баланс жирів у хворих на діабет. Цинк необхідний для утворення сперми, його також можуть прописати людям з ВІЛ. Недолік цинку може проявлятися у випаданні волосся, дистрофії нігтів (сильному спотворенні), еректильної дисфункції, відставанні розвитку у дітей, частих простудних захворюваннях. Цинку частіше бракує людям з алкоголізмом, порушенням засвоєння нутрієнтів (при хворобі Крона), а також майбутнім і годуючим матерям і веганам. Кількість цинку, необхідного нам, залежить від віку та ваги, і коливається від 5 до 12 мг/сут. Цинк НЕ накопичується в нашому тілі — зайве виводиться з сечею. Доза 40 мг вважається безпечною. Добову дозу цинку слід прийняти за 2-5 прийомів. Ви можете знайти цинк в м’ясі, морепродуктах, бобових, гарбузових і конопляного насіння, какао та горіхи. Цинк — у бобових та горіхах має низьку біодоступність, тому їх краще замочувати перед приготуванням або вживанням.