Під Бухарестом загорівся великий торговий центр: є постраждалі

Велика пожежа спалахнула в торговому центрі одного з населених пунктів в передмісті Бухареста. В результаті постраждали три людини.

Як поінформували в Инспекторате з надзвичайних ситуацій, в гасінні пожежі беруть участь 37 пожежних розрахунків і десятки рятувальників.

За попередніми даними, в результаті пожежі постраждали три людини, у тому числі вагітна жінка. Всі вони доставлені в місцеву лікарню з ознаками отруєння чадним газом.

Площа пожежі становить близько трьох тисяч квадратних метрів. Складність при гасінні пожежі полягає в тому, що на складах ТЦ зберігаються пластикові вироби, фарби та інші легкозаймисті матеріали. Представники Інспекції з надзвичайних ситуацій закликали мешканців прилеглих мікрорайонів Бухареста щільно закривати вікна квартир.